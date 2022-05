Ostalo je još samo mjesec dana do novog izdanja Pannonian Challengea

Od 15. do 19. lipnja u Osijek ponovno dolaze najbolja imena iz svijeta ekstremnog sporta, energični predstavnici klupske scene, ali i esportaši iz cijele regije

Pripremite se na novu dozu adrenalina, dobre energije i kvartovske zabave na svjetskom nivou, jer 23. Pannonian Challenge samo što nije stigao u Osijek. Tako nas dijeli samo mjesec dana od novog izdanja ovog dugovječnog festivala, koji u kombinirani program ekstremnog sporta i party glazbe, svake godine donosi i bogat popratni sadržaj za šire mase, ovoga puta u petodnevnom spektaklu od 15. do 19. lipnja.

Ekstremne sportaše u skate parku na lijevoj obali Drave još jednom predvodi miljenik osječke publike i uvjerljivi pobjednik prošlogodišnjeg BMX Freestyle natjecanja - Marin Ranteš, dok je globalna zvijezda klupske scene, Osječanka Insolate oko sebe okupila poznate DJ-eve koji će publiku svake večeri održati na nogama uz beatove i bass dropove na još uvijek tajnoj lokaciji. U svemu tome, svoju premijeru na ovogodišnjem Pannonian Challengeu će dobiti i popularni esport u sklopu Reboot Online Games Weeka powered by A1, unutar kojeg će se održati i finale 9. sezone A1 Adria League, a sve to će se savršeno uklopiti u atmosferu najboljeg regionalnog festivala ekstremnog sporta.

Sportski dio u znaku najvećih imena BMX-a

Nakon što je prošle godine po prvi puta zasjeo na vrh postolja na Pannonian Challengeu, Varaždinac Marin Ranteš se početkom ovog ljeta još jednom vraća u svoj drugi dom s pokušajem obrane naslova, a taj plan će mu prvenstveno pokušati zakomplicirati izvrsni Declan Brooks, Britanac koji je prošle godine osvojio broncu na Olimpijskim igrama u Tokiju, a može se pohvaliti i dobrim rezultatima u osječkom skate parku. Tradicionalno jaku konkurenciju u BMX Freestyleu će upotpuniti i član francuske reprezentacije, Istvan Caillet, kao i Jaka Remec, perspektivni 17-godišnjak iz Slovenije. Iz Ujedinjenog Kraljevstva stiže Kieran Reilly, mladi i eksplozivni BMX vozač čija je specijalnost trostruki salto unazad što će osječkoj publici zasigurno biti posebna atrakcija za gledanje. Treba naglasiti da će se sportski dio festivala kao i uvijek sastojati od BMX, Inline (role) i Skate natjecanja, a upravo ona će poslužiti kao uvertira u večernji glazbeni program, koji će se održavati na dvije lokacije - u skate parku i tajnoj lokaciju koju organizatori još uvijek ne žele otkriti. Party u skate parku dolazi odmah nakon uzbudljivih contesta, s početkom u 20 sati, a traje sve do 23 sata i tako svakog dana, sve do subote, kako bi ljubitelji ekstremnog sporta dobili vrijeme za slijeganje dojmova, uz zagrijavanje za party do jutra.

Poznati DJ-evi i praćenje trendova uz esport

Glazbeni program tih dana počinje u 23 sata, a prvi će publiku rasplesati mlada DJ-ica Elena Mikac, već legendarni DJ Umbo i svježe pojačanje otvorenja Vladimir Božić. Već dugog dana uvod u cjelonoćnu zabavu u skate parku odradit će DJ Phrasal s house setom, nakon čega će ljubitelje klupske glazbe zabavljati zagrebački DJ i producent Peznt, te Osijeku dobro poznati Pips i Goran Kolak, odnosno DJGK. Zabava u petak kreće s funk, soul i house taktovima DJ Marushke, a nastavlja se uz novi techno program u gradu Hush! i glavnog gosta iz Španjolske, underground techno zvijezdu: Tensal, te Insolate, svjetski poznatu hrvatsku glazbenicu i producenticu i najmlađeg člana teama Phrasala. Groznica subotnje večeri te ujedno završni dan glazbenog programa počet će u skate parku uz Slyja, a za vrhunac večeri slijedi nastup Richarda Zepezauera koji stiže iz Berlina te DJ Evan & Fusion iz Rovinja.

Ulaz u Skate park je besplatan, baš kao i ulaz na glazbeni program u srijedu, dok će se ostalih dana naplaćivati po cjeniku - četvrtak 30 kuna, petak 40 kuna, subota 50 kuna. Cijena festivalske karte koja vrijedi za sve dane je 90 kuna, a kupnja ulaznica bit će moguća samo na mjestu događanja.

Tijekom trajanja 23. Pannonian Challengea, na svoje će doći čak i ljubitelji gaminga i esporta. Naime, završnica devete sezone najvećeg esport natjecanja - A1 Adria League - održava se od 15. do 19. lipnja u sklopu događanja Reboot Online Games Week powered by A1. Osim za titulu najboljih u igrama Brawl Stars, FIFA 22 i CS:GO, esportaši iz cijele regije borit će se i za ukupni nagradni fond od gotovo 70 tisuća kuna. Ekipa Pannonian Challengea ovim potezom dokazuje da prati trendove, pa sve posjetitelje očekuje gotovo 50 sati zabavnog i zanimljivog gaming i esport sadržaja.

Cijeli program služi kao jedinstveni poziv svim ljubiteljima ekstremnog sporta i urbane kulture, kojima se ovoga puta pridružuju i obožavatelji elektronske glazbe i esporta, a sve s fokusom na povratak Pannonian Challengea u kvart - Osječanima i njihovim gostima, kao i cijeloj lokalnoj zajednici koja svakog ljeta na nekoliko dana diše kao jedno i tako održava status središta urbane kulture u gradu na Dravi.