Orada i brancin zaplivali u 3D akvariju

Prva kutna anamorfna kreativa akvarija u Hrvatskoj

U svijetu animiranog filma najpoznatija potraga, ona za Nemom, završila je u klasičnom holivudskom stilu – sretno. A u reklamnom svijetu animacije, potraga za najvećim 3D brancinom kreće već danas! Rezultat će, budite sigurni, biti jednako uspješan.

Naime, kreativci iz GO2Digital tvornice iluzija pripremili su posve novo vizualno iskustvo. Uz pomoć anamorfne kreative akvarija stvoren je privid mora, toliko stvaran da ćete ga poželjeti dodirnuti. Kao orade i brancine koji u njemu plivaju.

Posjetite City Center one West i uživajte u pogledu na prvi 3D akvarij u Hrvatskoj, atraktivnu simulaciju prirodnog staništa najkvalitetnije mediteranske ribe. Ovim fiktivnim djelićem morskog carstva suvereno vlada Cromarisova riba. Novu, zadivljujuću 3D animaciju možete pogledati do 17. svibnja. No, 3D akvarij nije tu samo kako bi vas zabavio pogledom na najljepše more na svijetu, nego i educirao o važnosti zdrave prehrane bazirane na konzumaciji ribe.

“Cromaris ribu uzgajamo na pomno odabranim lokacijama u Jadranskom moru. Proizvodnju temeljimo na principima održivog razvoja s minimalnim utjecajem na okoliš. Naša riba prirodna je od glave do repa i sadrži more hranjivih sastojaka. Ima idealan omjer omega-3 i omega-6 masnih kiselina koje dokazano pozitivno utječu na zdravlje krvožilnog sustava i mozga.“ , naglašavaju iz Cromarisa.

Upravo zato smo u najveći 3D akvarij u Zagrebu smjestili Cromarisovu oradu i brancin, koji su zasigurno najomiljenije i najpoznatije vrste bijele ribe. Uz hamu, tu su i zubatac i gof, nove vrste u Cromarisovoj ponudi. Riba je uvijek pametan izbor, a Cromarisova pogotovo zbog svoje vrhunske kvalitete, svježine, dostupnosti i olakšane pripreme.

I zato sljedeći put kada budete šetali City Centerom one West, zastanite pored impresivnog akvarija tvrtke Go2Digital i provjerite svoju shopping listu. Je li riba već na popisu? Ako nije, dodajte je odmah. Jer tko kaže da se riba jede samo petkom? Uz Cromaris svaki dan je petak.