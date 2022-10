Iako smo svi svjesni da su oči jedan od najvažnijih osjetila s kojim primamo oko 90 % informacija iz okoline, često ih uzimamo zdravo za gotovo. Kada se pojave prvi simptomi kao što su zamagljenost i zamućenost vida, osjetljivost na svjetlo, slijepe pjege u vidnom polju i drugi, izrazito je važno ne ignorirati ih i što prije povezati simptome s pojedinim očnim stanjem.

Dobra je vijesti što su problemi s vidom u većini slučajeva rješivi uz adekvatino korektivno pomagalo, ali rana dijagnoza je od iznimne važnosti. Baš zato su Optika Anda i Go2Digital pokrenuli kampanju provjere vida na interaktivnim citylight ekranima. Kampanja ima za cilj ukazati na važnost brige o zdravlju očiju kod svih generacija.

U sljedećih 30 godina polovica svjetskog stanovništva mogla bi biti kratkovidna, zbog čega simpatični lik Anda Panda podiže svijest o ovom globalnom problemu i bori se protiv epidemije kratkovidnosti!

Sve o kampanji pogledajte u videu. Prolaznici mogu jednostavno stati ispred ekrana i provjeriti prepoznaju li prikazano slovo. Slabiji rezultati po završetku testa dobiju dodatne upute s ekrana “Prošećite do najbliže Optike Anda na besplatnu kontrolu vida ili ugovorite svoj termin”.

Ovu korisnu inovaciju možete pronaći na Go2Digital interaktivnim ekranima u Varšavskoj ulici u Zagrebu i zagrebačkim šoping centrima City Center One West, City Center One East i Arena centru, u City Center One Split aktiviralo je i isprobalo više od 12.000 ljudi.