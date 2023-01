Imajući na umu još uvijek aktualnu koronu postavlja se pitanje da li online instrukcije mogu biti jednako učinkovite i kvalitetne kao i instrukcije uživo. Temeljem intenzivnih dvoipolgodišnjih iskustava s online instrukcijama iz matematike i fizike s gotovo 2000 klijenata u ovom tekstu ćemo pokušati prikazati jedan takav aspekt podučavanja odnosno instrukcija.

Tri su najvažnija parametra kojima možemo mjeriti uspješnost instrukcija: metodika prijenosa znanja, dostupnost instruktora i učinkovitost na kraju perioda. Kao pretpostavku ćemo uzeti da instruktor posjeduje potrebno znanje i iskustvo. Novi moment kod online načina instrukcija je kompatibilnost instruktora s novim internet tehnologijama i aplikacijama. Pri tome se podrazumijeva da instruktor lako koristi sve opcije iz platformi tipa Zoom, Ms Teams, Google Meet i sl. Jedan od najkorištenijh alata na ZOOM-u je White board, tzv. Bijela ploča koju zajedno mogu koristiti i instruktor i učenik povremenim dijeljenjem zaslona. Na taj način pisanjem mogu nadopunjavati jedan drugog što je ista stvar kao kad uživo pišete po istom papiru. Rukopis je možda malo nezgrapan, ali svakako razumljiv. Dodatno, podrazumijeva se da se instruktor vješto koristi e-mailom, aplikacijama za prikaz geometrijskih zadataka kao npr. Geogebra, aplikacijama za transfer video materijala kao npr. WeTransfer, Whatsapp, opcijama na Google drive-u (disk) gdje možete složiti sav potreban materijal i učeniku jednostavno poslati poveznicu za pristup. Iskusniji instruktori često koriste grafički tablet s digitalnom olovkom koji se pokazao vrlo praktičnim za držanje online instrukcija. Pokazalo se da su instruktori koji su bili dobri u instrukcijama uživo i koji su uspjeli savladati spomenute alate bili jednako dobri i u online prijenosu znanja. Takav instruktor brzo pomaže učeniku da se prilagodi i odmah fokusira na savladavanje gradiva. Online instrukcije se mogu izvoditi i uz pomoć školske ploče i laptop kamere (kao virtualna učionica), a u konačnici i na čistom papiru pod kamerom. Naglasak je na što više kontakta očima kako bi instruktor lakše mogao pratiti govor tijela učenika.

Matematika je specifična znanost koja ne trpi „rupe u znanju“ iz prijašnjih godina. U praksi se pokazalo da se roditelj i učenik gotovo preko noći suoče s nekim matematičkim problemom i hitno im treba pomoć. U takvim situacijama kada dan prije ispita trebaju instrukcije ili kad intenzivno rade na gradivu da bi ispravili npr. negativnu ocjenu važno im je da je instruktor dostupan. Tu se pokazuje prednost kad na jednoj platformi kao što je eMatematika.hr imate veći broj instrukora na raspolaganju. Kada se dogodi da i učenik i instruktor imaju obaveze koje se preklapaju tada mora uskočiti drugi sličan instruktor kako bi učenik bio siguran da će na vrijeme obraditi potrebno gradivo. Iskustva su pokazala da u ovom kontekstu postoje velike frustracije kod roditelja kad ih u tako delikatnim situacijama instruktor pusti na „cjedilu“ i kada u kratkom roku nije lako naći drugog instruktora, pogotovo za instrukcije uživo. Tu je svakako prednost na strani online platformi jer vam trenutno uskoči instruktor npr. iz drugog grada. Ponekad učenici i klijenti traže pomoć za specifična područja ili probleme iz matematike (kao npr. natjecatelji). Također, događa se da učenici imaju neke lagane poremećaje kao npr. disleksija, diskalkulija i sl. U takvim kontekstima značajna je prednost imati bazu od npr. 100 instruktora jer onda ovakve zahtjeve možete pozitivno riješiti u kratkom roku. Tu dolazi do izražaja snaga tima gdje možete odabrati najprikladnijeg dostupnog instruktora. Uvažavajući sve dosad navedeno gotovo da se podrazumijeva da će učinak instrukcija biti zadovoljavajući i jednako dobar kao i uživo, uvijek postoji pitanje da li može i bolje. Za što bolji rezultat poželjno je i ponekad potrebno zadati malu zadaću da instruktor na slijedećim instrukcijama odluči može li nastaviti dalje s gradivom. Poznato je da matematika zahtijeva dosta vježbe i u tom kontekstu treba malo zaštititi i klijentovo ulaganje u instrukcije tako da se vrijeme za vježbu ne troši na plaćenom satu već učenik mora dati svoj doprinos kroz zadaću.

Moglo bi se reći da su pomalo pionirski koncepti kao što je web trgovina za online instrukcije iz matematike eMatematika svojevrsna garancija uspjeha i povjerenja. eMatematika funkcionira tako da klijent napravi naružbu i rezervira termin potvrdom uplate odabirom jedne od 3 opcije. Zatim se instruktor javlja klijentu s uputama za prvi termin. Nakon isporučene usluge klijent dobiva račun i upitnik o zadovoljstvu uslugom. Taj upitnik se generira nakon svake narudžbe tako da su instruktori svjesni da se ne mogu opustiti već gotovo uvijek isporučuju odličnu i pravovremenu uslugu. Pored toga klijent automatski dobiva i mail s instruktorovim zadacima tako da i sam može vidjeti kako to izgleda te raditi i malu arhivu od istih. Naravno da je sve to izvedivo i kod instrukcija uživo no kad govorimo o platformi za online instrukcije iz matematike riječ je o sustavu koji se jednako ponaša prema svakom klijentu odnosno tako je strukturiran. Sve je transparentno, dokumentirano i popraćeno povratnom informacijom o zadovoljstvu klijenta.

Instrukcije iz fizike, kemije i informatike, pripreme za maturu iz matematike A i B razine se dodatno i prirodno nađu u ponudi usluga jer se pojave upiti od učenika koji već imaju instrukcije iz matematike. To je nova prednost za njih jer mogu dobiti instrukcije iz najtraženijih predmeta na jednom mjestu, ponekad i od istog instrukora. Učenici ne vole mijenjati instruktora kad se naviknu na istog tako da se maksimalno podržava princip jedan učenik – jedan instruktor kao i kod instrukcija uživo.

Uvriježeno je mišljenje da instrukcije trebaju uglavnom lošiji učenici. Ta predrasuda je daleko od točnoga jer nakon 6800 odrađenih narudžbi na eMatematika.hr unutar 2,5 godine pokazalo se da instrukcije traže i dobri učenici, odlikaši koji se spremaju za test, učenici koji žele konstantnu podršku tokom godine, daroviti učenici koji se spremaju za natjecanja, studenti koji se spremaju za ispite, radni ljudi koji se prekvalificiraju ili se doškoluju, itd. Također se javljaju učenici i studenti iz Slovenije i BiH kojima jezik nije prepreka, učenici iz hrvatskih obitelji koje žive i rade u zemljama EU, pa čak do Pensilvanije. Doseg i pristupačnost svakom od gornjih profila je prednost današnjih tehnologija i online instrukcija i šteta bi bilo ne iskoristiti ih i dodatno unaprijediti.

Instrukcije iz matematike za srednju i osnovnu školu (uglavnom sedmi i osmi) su najzastupljenije u potražnji usluga i imaju jednu zajedničku i interesantnu poveznicu. U prvom kontaktu i za dogovor oko detalja se javljaju uglavnom mame učenika u izrazito velikom postotku od 75-80%. To je jedan podatak koji oslikava i mentalitet ovih naših prostora. Instrukcije iz fizike su slijedeća najtraženija usluga, a zatim kemija. Prema jednom istraživanju na instrukcije iz matematike otpada 56% svih instrukcija, na instrukcije fizika 17%, instrukcije kemija 13%. Na online platformi eMatematika specijaliziranoj za matematiku postotak koji otpada na matematiku je i veći i iznosi oko 80% svih instrukcija. Cijena instrukcija iz matematike uživo i online se na hrvatskom tržištu kreće između 7 i 20 eura, ovisno o regiji, kategoriji učenika odnosno studenta te da li je instruktor student ili možda iskusni profesor što ponekad znači i doktor matematičkih znanosti. Platforme kao eMatematika podržavaju cijenu od 12 Eura za školski sat kao fer i pristupačnu cijenu uzevši u obzir da je u toj cijeni i PDV te mogućnost izdavanja R1 računa.