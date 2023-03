Krstarenje je danas običnom čovjeku pristupačnije nego ikad, i kao takvo privlači sve više znatiželjnih turista da se zapute na plovidbu nekim oceanom ili morem. Od tragične sudbine Titanica do modernih pogodnosti krstarenja, donosimo neke od zanimljivijih detalja iz povijesti ovog oblika putovanja.

Prvo krstarenje preko Atlantskog oceana

Prvi brod koji je prokrstario Atlantikom je SS Savannah, svojevrsni hibrid parobroda i jedrenjaka. Na svoje putovanje krenuo je 22. svibnja 1819. godine iz Savanne u američkoj Georgiji, a u Liverpool je uplovio 20. lipnja 1819. U nekoliko navrata susreli su druge brodove koji su mislili da požar guta Savannah budući da je velika količina dima sukljala iz plovila. Putovanje Atlantikom početkom 19. stoljeća trajalo je oko 6 tjedana, tako da je ovo putovanje dokazalo kako brodovi pogonjeni parnim strojevima postižu puno veće brzine.

Kolijevka krstarenja – Njemačka?

Njemački brodarski magnat Albert Ballin smatra se izumiteljem modernog oblika krstarenja. Njegov brod Augusta Victoria isplovio je iz njemačke luke Cuxhaven u siječnju 1891. s 241 putnikom, i tijekom naredna 2 mjeseca obišao 14 luka koje su postale značajne turističke destinacije, većinom na Mediteranu.

Mark Twain pomogao je raširiti glas o krstarenju

Mark Twain, jedan od najpoznatijih američkih književnika u povijesti, autor Pustolovina Toma Sawyera i Pustolovina Huckleberryja Finna, 1869. godine objavio je zbirku humorističnih putopisnih crtica Naivčine u inozemstvu. Knjiga prati Twainovo petomjesečno putovanje kroz Europu i do Jeruzalema na parobrodu Quaker City i često se spominje kao razlog buđenja interesa za krstarenje zbog užitka, a ne kao sredstvo putovanja od točke A do točke B, kako se dotad gledalo na brodska putovanja.

Kome trebaju WC-i

Na početku 20. stoljeća kruzeri su bili znatno manji nego danas, a jedno od mjesta gdje se štedjelo na prostoru bili su WC-i – svi putnici, uključujući i VIP-goste i putnike prve klase, dijelili su malu količinu javnih WC-a koji su se nalazili na brodu, što je čista suprotnost modernim kruzerima, budući da sad svaka kabina ima svoj sanitarni čvor.

Titanic, za moderne standarde – malen brod

Titanic, najveći i najluksuzniji putnički brod svog doba, već je postao moderna legenda, ponajviše zbog jednog od najuspješnijih filmova svih vremena u kojemu su glavne uloge imali Leonardo DiCaprio i Kate Winslet. Težio je 46 tisuća tona, imao kapacitet za preko 2200 putnika, i potonuo je na svom prvom putovanju 15. travnja 1912. godine, povukavši sa sobom na dno Atlantika preko 1500 ljudi.

Budući da moderni kruzeri često imaju kapacitet za oko 3000 a neki i do 4000 putnika, Titanic se za današnje standarde može smatrati malim brodom.

Inače, White Star Line, britanska brodarska tvrtka koja je izgradila Titanic, izgradila je još dva broda identična Titanicu, Britannic, koji je britanska vlada koristila za svoje potrebe, i Olympic, koji je plovio do 1935. i koji je utabao put modernom krstarenju.

Ipak postoji previše sigurnosti

Nakon tragičnog putovanja Titanica, sigurnost je došla u prvi plan, ali nažalost, previše predostrožnosti u pripremi putovanja SS Eastland uzrokovalo je još jednu tragediju. Naime, na taj kruzer, koji je 1915. trebao ploviti Velikim jezerima na granici SAD-a i Kanade, prevrnuo se i potonuo zbog prekomjerne težine nakon što je opskrbljen s prevelikim brojem čamaca za spašavanje.

Krstarenja su bila rezervirana za VIP-putnike do 60-ih

U prvoj polovici 20. stoljeća krstarenje nije bilo pristupačno za širu javnost kao što je to danas. Većina putnika bili su poznate osobe, pripadnici kraljevske obitelji i vrlo bogati. Da dočaramo visoke cijene, istaknut ćemo kako je jedna karta za Titanic koštala 2,500 $ – prilagođeno za inflaciju, to bi bilo oko 77,000 $ danas.

Kruzeri – utočišta ili spasitelji

Kruzeri su danas ogromni i sigurni, pa su tako nekad korišteni i kao skloništa za vrijeme prirodnih katastrofa. Tako su kruzeri The Ecstacy i The Sensation pružili sklonište i dijelili hranu tisućama nakon što je uragan Katrina pogodio južnu obalu SAD-a, a barem 5 kruzera, koji su inače plovili na ruti između Turske i Grčke, poslužilo je kao privremeni dom tisućama Turaka nakon niza strašnih potresa koji su tu zemlju zadesili u veljači ove godine.

Život na kruzeru? Za neke – realnost

Neki kruzeri funkcioniraju kao višestambeni kompleksi u kojima oni dubljeg džepa mogu kupiti apartman. Primjer takvog kruzera je MS The World koji ima 165 stanova. Neki stanari žive na brodu stalno, dok ga drugi posjećuju s vremena na vrijeme. The World je ujedno i kruzer koji drži rekord za najjužniju plovidbu – 2017. godine je sa 63 stanara otplovio do Zaljeva kitova u Rossovu moru, rubnom moru Južnog oceana, uz obalu Antarktike.

Riječna krstarenja

Krstarenje rijekama odlična je opcija za one koji bi se htjeli upustiti u ovakav tip putovanja, a nemaju vremena za neko veće krstarenje. Ovaj tip turizma pojavio se 90-ih, nakon otvaranja kanala Rajna-Majna-Dunav 1992. godine. Dunav je i neizostavan na itineraru većine europskih riječnih krstarenja, a budući da je preko 2,400 km rijeke plovno, i da prolazi kroz 10 država ili graniči s njima, svatko može pronaći komadić Dunava kojim bi zaplovio sebi za dušu.

Norveški fjordovi

Norveška je čuvena po svojoj prirodi, a posebno po fjordovima koji krase njezinu razvedenu obalu. Norveška je obala dugačka oko 2,500 km ako se ne broji njezinih 1,200 fjordova, a čak 29,000 km s fjordovima. Ti dugački, uski i duboki morski zaljevi, oblikovani radom ledenjaka, svojom ljepotom rijetko koga ostavljaju ravnodušnim. Upravo zbog toga krstarenja norveškom obalom postala su prilično popularna.

