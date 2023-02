Kako bi očuvali taj odnos i nastavili ga razvijati, potrebno je poduzeti konkretne radnje koje će očuvati okoliš te pridonijeti rješenju problema s kojima se danas susrećemo. Problemi koji se pojavljuju na globalnoj razini su klimatske promjene, ugrožavanje bioraznolikosti te nedostatak resursa. U industriji građevinskog materijala, koja ima veliki utjecaj na prirodu, planiranje i projektiranje, zahtjevi za klimatski neutralnim proizvodima koji omogućuju kvalitetnu gradnju postaju sve veći. Odgovor na goruće probleme i izazove na tržištu, tvrtka Wienerberger nalazi u proizvodnji održivih materijala sa smanjenim emisijama CO2.

Održivost je oduvijek bila sastavni dio Wienerberger strategije, a udobnost i kvaliteta stanovanja jedan od glavnih prioriteta. U skladu s time predstavljen je program održivosti koji se odnosi na bioraznolikost, dekarbonizaciju i kružno gospodarstvo podržavajući Europski zeleni plan.

Dijeleći globalnu viziju CO 2 -neutralne proizvodnje u svrhu zaštite klime, Wienerberger će kroz tehnološku optimizaciju proizvodnih procesa i povećanjem upotrebe zelene električne energije na svim proizvodnim mjestima do kraja 2023. godine smanjiti emisije CO 2 u odnosu na 2020. godinu za 15%. Na taj način osigurava se zdravije okruženje te bolje prilike za buduće generacije i očuvanje okoliša.

Prilagođavanje okolišu i sklad s prirodom su bitan čimbenik u programu održivosti Wienerbergera stoga ne čudi što je za njih jedna od ključnih tema očuvanje bioraznolikosti na svim proizvodnim lokacijama. Poštivanjem prirodnih rezervi i štedljivim korištenjem resursa u svih 216 proizvodnih pogona diljem svijeta, dodatno će optimizirati uporabu zemljišta kako bi doprinijeli povećanju prisutnosti flore i faune u cilju poticanja biološke raznolikosti. Svoje aktivnosti u području bioraznolikosti Wienerberger pojačava i ulaže svaki napor da doprinese zdravom globalnom ekosustavu. Iako su hrvatske proizvodne lokacije poput Karlovca i Đakova prepune različitih vrsta životinja i biljaka, želja je povećati njihovu prisutnost i osigurati dodatna visokokvalitetna staništa za biljke i životinje.

Kako bi postigli zadane ciljeve potrebno je staviti veći naglasak na kružno gospodarstvo. Želja ove tvrtke je u proizvodne procese uvesti sekundarne sirovine iz unutarnjih ili vanjskih izvora i to nakon temeljite provjere kvalitete i sigurnosti. Na taj način bi se značajno povećalo učinkovito korištenje resursa i recikliranje vrijednih tvari. Osim toga, smjer inovacija u kojem tvrtka ide odredio je još jedan bitan aspekt, a to je mogućnost recikliranja i ponovne upotrebe proizvoda. Točnije, svi novi proizvodi trebaju biti dizajnirani na način da se mogu ponovno upotrebljavati ili potpuno reciklirati na kraju svog uporabnog vijeka pa se tako naglašava snažna predanost učinkovitosti resursa. Na taj način bi se značajno produljio vijek trajanja proizvoda. Dodatno, u proizvodnji nastoje štedjeti sirovine i promicati

korištenje sekundarnih sirovina iz unutarnjih i vanjskih izvora gdje god to je ekonomski opravdano i tehnički izvedivo. Kontinuiranim korištenjem i recikliranjem sirovina smanjuje se volumen otpada te daje značajan doprinos učinkovitom korištenju resursa.

Tvrtka Wienerberger korištenjem novih tehnologija i razvojem inovativnih proizvoda podupire ciljeve održivosti te pridonosi kvalitetnoj gradnji u 30 zemalja diljem svijeta. Kao jedini multinacionalni proizvođač glinenih blokova za zidove, fasadne opeke i glinenog crijepa, plastičnih i keramičkih cijevnih sustava, kao i betonskih i glinenih opločnika Wienerberger broji više od 19.000 zaposlenika koji svojim znanjem i kreativnošću donose napredak u graditeljskoj industriji. Spajanje potreba ljudi i zdravog okruženja korištenjem prirodnih i kvalitetnih građevinskih materijala rezultira modernom i održivom gradnjom, a više o tome možete saznati na web stranici https://www.wienerberger.hr/ .