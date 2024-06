Dubrovnik i Medulin, dva bisera hrvatske obale, ovog će se ljeta spojiti na jedinstven način zahvaljujući nevjerojatnoj glazbenoj čaroliji Ane Rucner i njezina čudesnog violončela. Upravo kao odličnu uvertiru u koncerte po Hrvatskoj ususret ljetu, Ana je jučer održala koncert Zalazak sunca u Kini, kojim je na najčarobniji način najavila upravo tradicionalne koncerte u Lijepoj Našoj.

“Nakon provedenih mjesec dana u Kini gdje sam održala niz uspješnih koncerata, snimanja za razne kompanije te velik broj marketinških aktivnosti, jučer sam održala posljednji koncert za kinesku publiku u ovoj turneji, i to upravo onaj koji prati zalazak sunca, a na jednoj od ljepših lokacija u kineskom gradu Šangaju “Guangfulin Cultural Relics Park.” – pojasnila je Ana Rucner, koja se vraća u Hrvatsku i najavljuje nam dva spektakularna koncerta koja nas očekuju 21. lipnja.

Ana Rucner će po prvi put donijeti magiju glazbe na oba ova predivna mjesta istog dana. U zoru, u 05:10 sati, 21. lipnja, u amfiteatru 'Excelsa nekretnine' dočekat će izlazak prvog ljetnog sunca na jedinstvenom Srđu u Dubrovniku. Ovaj intiman koncert, već poznatog naziva „Pozdrav ljetu“ biti će iskustvo obasjano zvucima njezina violončela, stvarajući nezaboravnu atmosferu i obilježavajući početak najljepšeg godišnjeg doba na spektakularan način.

Ali to nije sve! Istog dana, Ana će se iz Dubrovnika preseliti na arheološko nalazište Vižula u Medulinu, gdje će zajedno s ovim čarobnim gradom ispratiti zalazak sunca, koncertom koji započinje u samom zalasku sunca, točnije u 20:54 minute. Njezina glazba, prožeta emocijama i snagom, stvorit će nezaboravne trenutke, obogaćujući već bogatu kulturnu baštinu ovih dvaju iznimnih gradova. Ovaj koncert biti će dio velikog kulturnog programa Vižula eterna koju organizira TZ Općine Medulin.

„21.lipanj je moj dan kada slavim i zahvaljujem Gospodinu na daru glazbe. Godinama se u samo svitanje penjem na Srđ sa svojim violončelom, kako bih sa svojim dragim gostima proslavila Prvi dan ljeta i Svjetski dan glazbe. Jako se radujem tom koncertu jer on je za mene puno više od same glazbe. Ti trenuci koje zajedno proživljavamo tada, posebna su milost, zajedništvo i sinergija. Dodala sam tom danu jedan mali izazov, a to je i drugi koncert kojim ću ispratiti prvo ljetno sunce u Istri. Čeka me puno sati vožnje s lokacije na lokaciju, ali veselim se jer sam mišljena da svjetski dan glazbe trebam obilježiti na ovakav način. Glazbom na dvije predivne lokacije, Dubrovniku i Istri, božanstvenom amfiteatru “Excelsa nekretnine” na Srđu i “Arheološkom parku Vižula” u srcu Medulina. Ulaz na oba koncerta je slobodan, budite sa mnom da zajedno proslavimo ovaj poseban dan!“ – istaknula je Ana Rucner.

Ovaj spektakularni događaj, koji nosi naziv “Od zore do sumraka”, označit će početak ljeta na hrvatskoj obali na jedinstven način, spajajući ljepotu prirode s ljepotom glazbe i kulture te ujedno proslaviti Svjetski dan glazbe. Ne propustite ovu neponovljivu priliku da zajedno s Anom Rucner uživate u čarima Medulina i Dubrovnika dok pozdravljate ljeto na najljepši mogući način! Ulaz za sve posjetitelje je besplatan kao dar od umjetnice i organizatora.

"To što je Arheološki park Vižula već drugu godinu za redom domaćin koncertu 'Pozdrav ljetu - Sunset Edition' zaista je pravo zadovoljstvo. Prošlogodišnje slike koncerta su oduševile mnoge diljem svijeta, omogućivši im da vide ljepote antičke vile Vižule uz najljepšu pozadinu mora i zalaska sunca. Nastavak ove tradicije s Anom Rucner pokazuje koliko je lokacija antičke vile idealna za kulturne događaje poput ovog. Naš cilj je i dalje ulagati u promociju antičke baštine našeg područja te stoga pozivamo naše mještane, posjetitelje i goste da nam se pridruže i dožive jedinstveni doživljaj pozdrava ljetu." – zaključio je Ivan Kirac, načelnik Općine Medulin, dok je Mihale Idžaković, Direktor TZ Općine Medulin dodao: „Naša regija iz godine u godinu bilježi rast u turističkoj ponudi privlačeći sve veći broj posjetitelja. Mi kao turistička zajednica imamo zadaću našim gostima pružiti nezaboravno iskustvo, stoga smo iznimno sretni i ponosni što je Arheološki park Vižula prepoznat od strane umjetnika i gostiju kao jedinstveno mjesto za održavanje intimnih programa koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnima, a muziciranje umjetnice Ane Rucner nikoga ne ostavlja ravnodušnim, posebice kada se spoji zvuk violončela i prirodna scenografija zalaska sunca.“

Glazbena tradicija Ane Rucner se nastavlja i poziva vas na jedinstveni događaj koji spaja glazbu, prirodu i kulturu Hrvatske na nezaboravan način.

„Uistinu mi je drago što se 'Pozdrav ljetu' ove godine vraća u naš Grad i što najljepše godišnje doba pozdravljamo uz najljepši pogled na svijetu-s našeg Srđa. Želim ujedno pohvaliti i čestitati našoj vrsnoj umjetnici Ani Rucner koja je ovu tradiciju započela i koja s njom i nastavlja! I 'Pozdrav ljetu' manifestacija je koja doprinosi dodatnoj promociji našeg Grada i naše Županije i vjerujem da će i ove godine privući veliki broj naših sugrađana i posjetitelja.“ – izjavio je Nikola Dobroslavić, župan Dubrovačko – neretvanske županije.

Ana Rucner na oba koncerta nosit će unikatno izrađene kostime modnog dvojca ELFS, koji su svaki detalj uskladili s bojama sunca i prirode, a tu je i Starbucks kava koja će joj olakšati putovanje od Dubrovnika do Medulina.