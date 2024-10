Od Ženskog recenziRAJA do kozmetičke linije Skin Romance

Skin Romance proslavio je prvi rođendan

Nužno je znati da ljubav prema sebi nije sebična. Uz tu poruku ponovno se održalo još jedno žensko okupljanje koje je proteklog vikenda organizirao Skin Romance, inače popularni kozmetički brend za njegu kože koji je pokrenuo Ženski recenziRAJ. Osim ljubavi prema sebi tema ovog putovanja bila je „relax & recharge“, odnosno opuštanje i „punjenje baterija“. Savršeno mjesto za tu namjenu bila je upravo mirna Slavonija gdje je cijela poslovna priča Ženskog recenziRAJA nastala 2018. Kratki bijeg iz „stvarnosti“ vrlo brzo pretvorio se u putovanje za dvadeset žena ispunjeno odmorom za dušu i tijelo. Budući da gotovo svi živimo užurbanim životima, važno je ponekad potpuno se opustiti, usporiti tempo, zaboraviti na brige i posvetiti vrijeme samo sebi.

Ljubav prema sebi nije sebična

Vikend posvećen brizi o sebi izvana, ali i iznutra bio je ispunjen raznim metodama opuštanja, a pričalo se i o pažnji koju trebamo poklanjati sebi, ali i o Skin Romance proizvodima te onome što možemo očekivati u budućnosti. Mirna Matković, direktorica i osnivačica Ženskog recenziRAJA i brenda Skin Romance, pričala je koliko je važno da se žene osjećaju dobro u svojoj koži, no da taj osjećaj zapravo dolazi iznutra. Predivna, njegovana i zdrava koža ništa ne znači osobi koja je nesretna, osobi koja uvijek gleda kako zadovoljiti druge, a nikada sebe, osobi koja će odbiti kompliment i sama se kritizirati do one granice da će izbjegavati ogledalo. Skin Romance tako je postao pokret koji želi naglasiti da ljubav prema sebi nije sebična.

Ne možemo voljeti ni druge ako ne volimo sebe jer i njima ćemo uvijek tražiti mane kako bismo se barem na trenutak osjećali bolje. Voljeti sebe znači uzeti vrijeme samo za sebe, smanjiti taj unutarnji kritični glas koji nam govori da nismo dovoljno dobri. Vrhunski tim stručnjaka pobrinuo se da Skin Romance djeluju na ono izvana, no svatko od nas treba se pobrinuti i za ovaj drugi dio i kako se osjećamo iznutra.

Rođendanski vikend u Slavoniji

Hotel Materra bio je odabrana lokacija za rođendanski vikend, a među uzvanicima bile su influencerice i javne osobe među kojima su i Antonija Stupar Jurkin, Slavica de Jong, Greta Gardner, Ana Ude, Natali Rade, Lara Vukušić, Matea Frajsberger i Bojana Matkovikj.

Skin Romance linija sastoji se od pet proizvoda - Watersweet Face Serum, Daily Need Gel Cream, Two of Us Micellar Water, New Chapter Enzyme Peel i Equal to Bliss Face Mask. Skin Romance proizvodi proizvedeni su u Hrvatskoj, nisu testirani na životinjama, a teže jednostavnoj rutini kojoj je hidratacija u fokusu, a pročišćena koža i ujednačen ten dodatan su bonus. Bogate teksture proizvoda unose dašak pristupačnog luksuza u svakodnevicu, a miris i učinak tjeraju vas da zavolite svoj mali spa ritual. Dio atmosfere mogu vam donekle prenijeti fotografije u članku, a više njih moći ćete gledati na službenom Skin Romance profilu.

