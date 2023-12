Povijest sreće moderno:

Delmonico's, restoran koji je postavio temelje fine dining kulture u Americi još od 1827. godine, dobio je svoj novi sjaj zahvaljujući Sandrovom nevjerojatnom talentu. Od prvog lokala koji je koristio izraz "restaurant", do mjesta koje je revolucioniralo način na koji Amerika doživljava luksuznu gastronomiju, Delmonico's je bio spreman za novu epohu, a Sandro Užila bio je pravi čovjek za posao.

Put do uspjeha:

Nakon impresivnog rada na dizajnu interijera lokala u Istri i Rijeci, Sandro je privukao pažnju menadžera Delmonico'sa i pokrenuo je lanac događaja koji će ga odvesti ravno na Manhattan. Unatoč izazovima, poput nedostatka tlocrta restorana na vrijeme, Sandro nije odustao. Kroz noći istraživanja i danima ispunjenih skiciranjem, stvorio nekoliko različitih prijedloga, spajajući prošlost s budućnošću, tradiciju s modernim.

Čarolija u srcu Manhattana:

Kada je stigao u New York, Sandro je bio spreman impresionirati. I točno to je i učinio. Njegove ideje, od boja i uzoraka, do očuvanja povijesnih fotografija i dodavanja modernih elemenata, ostavile su sve prisutne bez daha. "Htio sam da Delmonico's zadrži svoju dušu, ali istovremeno dobije novi život," rekao je Sandro.

Veliko otvorenje:

15. rujna, svjetla su se upalila, a vrata Delmonico'sa su se ponovno otvorila, otkrivajući Sandrovu viziju svijetu. Gradonačelnik New Yorka, Eric Leroy Adams, i Max Tucci, unuk povijesnog vlasnika Oscara Tuccija, bili su među uzvanicima, divljenju i čestitkama nije bilo kraja. Sandro Užila nije samo redizajnirao restoran; stvorio je remek-djelo.

Sandro Užila pokazao je svijetu da hrvatski dizajn može parirati najboljima. Njegov rad na Delmonico'su neće se samo pamtiti, već će živjeti kroz generacije koje dolaze, dokaz što jedan čovjek s vizijom može postići. Sandro je već okrenuo svoju pažnju prema novim projektima, ali njegovo putovanje s Delmonico'som ostat će zlatna stranica u knjizi svjetskog dizajna interijera.