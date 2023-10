OBOŽAVANA BEAUTY LOKACIJA U JOŠ LJEPŠEM I VEĆEM IZDANJU – CRYSTAL BEAUTY CENTAR

Odlazak u omiljeni salon, definitivno je više od obične navike. To je vrijeme koje svaki pojedinac želi provesti u miru, opušteno i daleko od svakidašnjih obaveza i ubrzanog života. Saloni koji na jednom mjestu nude više tretmana, svakako su pun pogodak pri odabiru istog. To znači da je na jednom mjestu moguće urediti nokte, lice, tijelo, uživati u masaži ili se zauvijek riješiti neželjenih dlačica. Činjenica je to koja uvelike olakšava, pogotovo danas kada je teško pronaći slobodno vrijeme i onih famoznih „5 minuta za sebe“.

Upravo takvo mjesto je zagrebački Crystal Beauty Centar koji je baš jučer proslavio desetljeće svog postojanja. Na prekrasnoj novoj lokaciji od čak 100m kvadratnih, proseže se beauty oaza u kojoj će vas dočekati uvijek ugodna atmosfera, stručno osoblje i najnovije tehnologije kada je ljepota u pitanju. Cilj koji je sebi Crystal Beauty Centar zadao još prije 10 godina, bio je objediniti sve što je klijentici potrebno – na jednom mjestu. I to su uspjeli.

„Dan po dan, mjesec po mjesec i došli smo do okruglih 10 godina postojanja i na to sam izrazito ponosna. Zapravo, ne mogu vjerovati da je već toliko godina prošlo i da su neki od klijenata s nama od početka pa sve do danas. Rasli smo zajedno i na tome im hvala. Ponosna sam na svoj tim, na kvalitetu usluge koju smo gradili i koju se trudimo uvijek imati jer zadovoljan klijent je jedina bitna stvar. Činjenica da smo na tržištu već toliko godina, najveći mi je dokaz uspjeha“ – dodaje Nikolina Blažić, vlasnica salona.

Sada na novoj adresi nude još više usluga u kojima je moguće uživati, a neke od njih su manikura, pedikura, ugradnja trepavica, tretmane poput Med Contura za oblikovanje tijela, trajnog uklanjanja dlačica, uklanjanja kapilara, kemijskih pilinga, raznih vrsta čišćenja lica i masaža, microneedlinga, lash i brow lifta te mnogih drugih.

Novi moderan prostor, osvaja na prvu i isprepleten je zlatnim i zemljanim detaljima koji djeluju umirujuće, čisto i oku ugodno, a smjestio se na adresi Dužice 1 u Zagrebu.

Više informacija možete pronaći i na službenoj Instagram stanici ovog beauty centa ili putem službene web stranice.