The Tulum je zagrebački sinonim za partijanje na tajnim i poželjnim lokacijama u Zagrebu. Poseban značaj ima The Tulum koji se održao na vrhu Kule Lotrščak, prvi event takvog tipa od kada postoji taj povijesni simbol grada Zagreba. Zbog mjera za vrijeme covida koje su se mijenjale iz dana u dan, organizatori su se odlučili na veoma privatno okupljanje, zbog ograničenog kapaciteta, te su na povijesnoj znamenitosti grada Zagreba (Kula Lotrščak) svoje DJ setove, Nick Milly i Ivica Petak, ujedno i organizatori The Tuluma, snimali kamerama i dronom, te snimku objavili na Youtube-u kako bi svojim pratiteljima omogućili uistinu poseban doživljaj.

„Zbog obaveza i logistike, nismo bili u mogućnosti neko vrijeme organizirati party. Covid nas je usporio s namjerama, ali ne i zaustavio.“ – Ivica Petak. „Novi datum The Tuluma nije bio upitan, bilo je samo pitanje vremena kada ćemo ga i gdje napraviti, te smo se po drugi put odlučili za prostor kluba, a Peti Kupe je zbog svoje priče, profesionalnog odnosa, gostovanja i glazbe koju prezentiraju, bio jedini logičan potez, te smo im ujedno zahvalni na ukazanom povjerenju“ – izjavio je Nick Milly, te ujedno pozvao sve posjetitelje da nabave svoje ulaznice na vrijeme, jer će broj ulaznica biti strogo ograničen.

Ulaznice se mogu kupiti putem Entrio sustava.

