Kao najistaknutiji i zaštitni element zgrade, krov je za mnoge osjećaj sigurnosti i šarma, a ključna komponenta za savršen krov je glineni crijep. Od 1. siječnja 2023. godine unificiraju se nazivi Tondach crjepova na području cijele Europe čime će biti završeni svi koraci integracije Tondacha unutar Wienerberger AG. Unifikacija će pojednostaviti postupke uvoza i izvoza pojedinih vrsta crjepova te će se postići bolje pozicioniranje na internetskim tražilicama na nivou cijelog koncerna zahvaljujući istim nazivima crjepova.

Jedna od potreba nametnutih suvremenim tempom života je kvalitetno stanovanje koje podiže opću kvalitetu života. Dom je oaza za punjenje energijom, mjesto druženja s obitelji i prijateljima, opuštanje, meditiranje i razne druge aktivnosti. Stoga, odabirom kvalitetnog glinenog crijepa na vrhu kuće svaki pojedinac ulaže u svoje osobno zadovoljstvo. Pravi put za ostvarenje ciljeva u sferi kvalitetnog stanovanja je izbor održivih i prirodnih materijala od kojih je napravljen upravo Tondach glineni crijep. Točnije, Tondach glineni crijep napravljen je od četiri osnovna elementa – zemlje, zraka, vatre i vode, bez imalo kemijskih dodataka pa ne ispuštaju zagađivače, alergene ili kemikalije u okolinu.

Do sada su se iste vrste crijepa u svakoj zemlji zvale drugim (lokalnim) imenom, a procesom unifikacije postojat će jedinstveni nazivi crjepova. Novo ime se sastoji od opisnog elementa, dobro poznate riječi Ton za glinu te broja komada po m2 određenog crijepa. Prema tom kriteriju novi nazivi crjepova na hrvatskom tržištu su: Contiton 9 (Saturn), Traditon 9 (Jupiter), Planoton 18 (Plan 18), Planoton 30 (Plan 30), Veneton 11 (Venera), Veneton 14 (Mediteran Plus), Renoton 14 (Kontinental Plus) i Renoton 15 (Landdach VZ.). Tondach u svojoj ponudi nudi potpun asortiman modela i boja čija raznolikost jamči da će svaki potencijalni klijent pronaći nešto za sebe, a dodatna oprema osigurat će dugogodišnju stabilnost i sigurnost krova.

Wienerberger godinama brine o kvaliteti i dugotrajnosti svojih proizvoda, ali i o zaštiti okoliša. Aktivno sudjeluje u kreiranju i oblikovanju budućnosti gradnje, a program održivosti za 2023. godinu sadrži mjerljive ESG (okoliš, društvo, upravljanje) ciljeve i mjere. Tvrtka uzima u obzir trenutne ekološke, socijalne i društvene zahtjeve te joj je primarni cilj edukacija o održivosti i poticanje na bolje izbore za kvalitetu življenja i održiva građevinska rješenja. Posjetite stranicu wienerberger.hr, saznajte više i obratite se s povjerenjem.