Optimistična koala Buster i njegova ekipa se intenzivno priprema za svoj najekstravagantniji nastup do sada. No, pred veselo glazbeno društvo postavljen je velik izazov: na scenu moraju vratiti umirovljenu najveću rock zvijezdu na svijetu Claya Callowaya. Markantnom lavu Callowayu u orginalnoj verziji glas je posudila glazbena ikona Bono Vox, a u sinkroniziranoj hrvatskoj verziji to je Robert Ugrina.

Sjajnu postavu hrvatskih glumaca čine: Goran Navojec, Mila Elegović, Ervin Baučić, Dražen Bratulić i mnogi drugi

Ovoga puta Buster želi održati novu predstavu u kazalištu Crystal Tower u glamuroznom Redshore Cityju. Busterovu ekipu čine prasica Rosita, rokerski dikobraz Asha, ozbiljna gorila Johnny, sramežljiva slonica Meena i svinjski provokator Gunter.

Scenarij i režiju naslovne pjesme potpisuje priznati redatelj Garth Jennings, a najistaknutiji

hitovi u crtanom filmu su oni kultnog rock sastava U2: I still haven’t found what I am looking for i Alicie Keys: Girl On Fire.

Popis ostalih glazbenih hitova uključuje:

Shawn Mendes: There's Nothing Holdin' Me Back

Ariana Grande - Break Free

U2: Where the Streets Have No Name

Billie Eilish: Bad Guys

Whitney Houston: Higher Love

Price: Let’s Go Crazy

Film je producirao osnivač i izvršni direktor Illuminationa Chris Meledandri i Janet Healy. Pjevajte s nama 2 kombinira desetke klasičnih rock i pop hitova, energične izvedbe, umjetnost od koje zastaje dah kao i prepoznatljiv Meledandrijev smisao za humor.

U kinima SINKRONIZIRANO od 9.12.2021.

ŽANR: Animirani film

ULOGE:

Buster – Marko Makovičić

Ash – Ivana Rushaidat

Johnny – Ivan Glowatzky

Gunter – Dražen Bratulić

Miss Crawly – Mila Elegović

Rosita – Vanja Ćirić

Meena – Mirela Videk Hranjec

Nana – Ivana Bakarić

Jimmy Christal – Frano Mašković

Clay Calloway – Robert Ugrina

Norman – Ronald Žlabur

Big Daddy – Goran Navojec

Porscha – Erna Rudički

Nooshy – Lana Meniga

Klaus Kickenklober – Duško Valentić

Darius – Ervin Baučić

Suki Lane – Irena Tereza Prpić

Jerry – Goran Malus

Linda Le Bon – Marija Buga Šimić

Alfonso – Tin Rožman

SCENARIJ: Garth Jennings

REŽIJA:Garth Jennings

PRODUCENTI: Chris Meledandri, Janet Healy