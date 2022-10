Brži, bolji, pregledniji su riječi koje bi najbolje opisale novi Instar web. Jednostavan za korištenje s vizualno jasnom podjelom kategorija te mnoštvom korisnih i prijeko potrebnih filtera, Instar webshop vam u nekoliko sekundi nudi točno ono što vama treba u datom trenutku, bilo da se radi o poslu, razonodi, učenju, gamingu ili nečem drugom.

U ponudi ćete tako pronaći preko 800 modela laptopa, svima dobro poznata Instar PC računala s čak 5 godina jamstva, monitore, računalne komponente, mobitele, pametne satove, televizore i ostalu lifestyle opremu.

Povodom lansiranja novog weba Instar vas časti s popustima do čak 50% u posebnoj promotivnoj ponudi koja vrijedi do 30.10. na odabrane proizvode. Artikli su atraktivni, a zalihe ograničene stoga požurite s narudžbom iz udobnosti svog doma ili ureda. Kompletnu promo ponudu potražite OVDJE.

No, to nije sve! Samo u Instaru kupite bilo koji laptop u periodu od 10.10. do 5.11.2022.

godine i Instar vam vraća 50% iznosa za sve laptope kupljene u navedenom promotivnom razdoblju ukoliko Hrvatska osvoji nogometno Svjetsko prvenstvo u Katru!

Nogometno ludilo nikad nije bilo bolje! I navijanje za naše Vatrene nikad slađe…

Instar Techno Center – kvaliteta i performanse bez kompromisa.