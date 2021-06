Novi kanali dolaze u Osnovni Sportski paket na A1 TV te će svih 10 Arena Sport kanala biti dostupno već u osnovnom paketu. Istovremeno, novi kanali zamijenit će PlanetSport kanale koji od 1.7. prestaju s emitiranjem. Korisnici koji su do sada imali PlanetSport paket dobivaju novi Sport Premium paket s Arena Sport 7-10 kanalima na kojima će moći nastaviti pratiti UEFA Ligu prvaka te ostale premium sportske sadržaje po istoj cijeni kao i do sada. „Korisnicima smo osigurali kontinuitet uživanja u Ligi prvaka od 2018. do 2024. Osim toga, donosimo i ostala najprestižnija sportska natjecanja na sve korisničke uređaje. Zadovoljstvo korisnika nam je na prvom mjestu i zato stalno osluškujemo njihove želje i potrebe te prilagođavamo fiksne i mobilne usluge, kao i ponudu TV sadržaja kako bismo im nastavili pružati vrhunsko iskustvo“ istaknula je Monika Majstorović, direktorica marketinga za privatne korisnike A1 Hrvatska.

Inače, bogata ponuda A1 TV sadržaja zaokružena je u tri osnovna paketa: Obiteljski, Filmski i Sportski. Korisnici ovisno o željenom sadržaju i potrebama sami upravljaju fiksnim uslugama i TV paketima tako da ih mogu mijenjati svaki mjesec bez dodatne naknade. Osim što je TV sučelje jednostavno i intuitivno, nudi personalizirani sadržaj te pristup YouTubeu, YouTube Kids i Amazon Prime Video aplikacijama. Sve TV usluge omogućene su na najmodernijoj fiksnoj infrastrukturi kojom je pokriveno više od 560 tisuća kućanstava. Na optičkom pristupu dostupne su brzine do 1 Gbps, dok je na hibridno-optičkom pristupu već u osnovnom paketu brzina od 200 Mbps.