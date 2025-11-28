Nova taksi aplikacija iz Zagreba koja mijenja pravila igre

Zagrebačka priča za Zagreb

U moru globalnih aplikacija koje diktiraju uvjete i cijene, MOOVi se između ostalog izdvaja jer dolazi iz – Zagreba. Iza njega stoji tim mladih ljudi koji je prepoznao što nedostaje i vozačima i putnicima: pošteniji odnos, transparentne cijene i osobni, ali i profesionalniji pristup ovoj usluzi.

Foto: Moovi & Hub7

„Naša želja je da korisnici sigurno i ugodno stignu na svoje odredište, a da vozači rade u fer uvjetima. Vjerujemo da je upravo takav model budućnost taksi usluge u Zagrebu“, ističe Ivana iz MOOVi tima.

Što MOOVi donosi putnicima?

Za razliku od konkurencije, MOOVi je odlučio krenuti putem bez trikova:

Nema povećanja cijena – cijene su jasne, bez iznenadnih skokova u prometnim gužvama ili kišnim večerima.

Sigurnost i kvaliteta – svi vozači su iskusni, poznaju grad i voze automobile srednje i više klase

Komfor – čisti, uredni i redovito servisirani automobili jamče da će svaka vožnja biti ugodno iskustvo.

Ušteda vremena i novca – aplikacija je jednostavna, brza i pouzdana, bez nepotrebnih komplikacija.

Foto: Moovi & Hub7

Kao poseban bonus za prve korisnike, svi koji preuzmu aplikaciju do 31. prosinca dobit će 2 eura dobrodošlice u svoj MOOVi novčanik, koje mogu iskoristiti već pri prvoj vožnji.

MOOVi novčanik – kontrola troškova i dodatni benefiti

Jedna od inovacija koju MOOVi uvodi na tržište je MOOVi novčanik – digitalna opcija koja korisnicima omogućuje jednostavno upravljanje troškovima vožnji. Novčanik možete napuniti i koristiti za vlastite potrebe, ali i za druge članove obitelji ili pak iznenaditi svog prijatelja ili prijateljicu.

Primjerice, ako želite poslati dijete na trening, možete mu osigurati sredstva samo za vožnju taksijem. Isto vrijedi i za starije članove obitelji kojima možete omogućiti siguran povratak kući. MOOVi novčanik je i odličan način da unaprijed odredite budžet za taksi vožnje te tako imate potpunu kontrolu nad troškovima.

Foto: Moovi & Hub7

Posebna vrijednost MOOVi novčanika leži i u tome što će se u njemu prikazivati razni benefiti i pogodnosti koje tim kontinuirano priprema za svoje korisnike – od promotivnih vožnji i popusta do posebnih nagrada za vjernost ili pak poklon za vaš rođendan. Tako MOOVi novčanik postaje ne samo alat za plaćanje, već i kanal kroz koji putnici dobivaju dodatnu vrijednost i osjećaj da su dio zajednice.

Foto: Moovi & Hub7

Fer uvjeti za vozače

Jedna od najvećih razlika u odnosu na konkurenciju jest način na koji MOOVi tretira svoje vozače. Umjesto visokih provizija i skrivenih naknada, vozačima ostaje cjelokupna zarada, a jedini trošak im je tjedna naknada za korištenje platforme. Isplata je redovna i transparentna, a podrška dostupna 24 sata dnevno.

Time se otvara potpuno novi prostor za kvalitetnu suradnju – zadovoljni vozači znače i bolje iskustvo za putnike.

Foto: Moovi & Hub7

Moovajmo se zajedno

MOOVi nije samo aplikacija. To je poziv na novu vrstu kretanja gradom – bržu, jednostavniju i pošteniju. Zagrepčani od danas imaju priliku podržati domaći projekt i voziti se s vozačima koji poznaju grad, uz uvjete koji su kreirani upravo za njihove potrebe.

Aplikacija se može besplatno preuzeti već sada na moovi.hr, a prve vožnje kreću 28. studenog.