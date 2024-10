Nova razina poslovne produktivnosti uz Samsung uređaje

Suvremeno radno okruženje zahtijeva uređaje koji omogućavaju visok nivo produktivnosti i prilagodljivosti, a istovremeno nude alate za opuštanje i zabavu nakon napornog dana. Samsung svojim najnovijim uređajima Galaxy Tab S10 Ultra i Galaxy S24 FE donosi rješenja prilagođena modernim profesionalcima, spajajući funkcionalnost, performanse i svestranost potrebnu za rad i život u pokretu.

Veliki ekran i Galaxy AI kao saveznici

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra ističe se kao jedan od najnaprednijih tableta u Galaxy Tab seriji zahvaljujući ultra velikom 14,6-inčnom ekranu i snažnim Galaxy AI funkcijama. Kada je postavljen vertikalno, veliki 14,6-inčni ekran omogućava korisnicima čitanje veće količine teksta, bez potrebe za prelistavanjem. Ekran se može podijeliti na tri dijela, kako bi se uspostavilo sučelje za obavljanje više zadataka, istovremeno za unaprjeđenje produktivnosti i prilagođavanje individualnom obujmu rada. Idealno je rješenje za one koji često pregledavaju velike dokumente ili prate više informacija istovremeno, dok Circle to Search donosi jednostavno i intuitivno pretraživanje sadržaja pa čak i trenutačne prijevode. Solve Math automatski izračunava složene formule, dok uz Handwriting Help bilješke postaju jasne i čitljive, eliminirajući problem neurednog rukopisa.

Povećanje produktivnosti u dinamičnom poslovnom okruženju

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Samsung Galaxy S24 FE, najnoviji dodatak Galaxy FE seriji, savršeno nadopunjuje Galaxy Tab S10 Ultra za sveobuhvatno radno iskustvo. Uz Note Assist osigurano je značajno povećanje učinkovitosti korisnika pojednostavljujući i ubrzavajući zadatke vezane uz vođenje bilješki i organizaciju. Ovaj moćan alat automatski formatira bilješke, čineći ih jasnim, preglednim i vizualno pristupačnim, čime se smanjuje potreba za ručnim uređivanjem i štedi dragocjeno vrijeme. Također uključuje funkciju sažimanja, koja dugačke bilješke ili snimke pretvara u ključne točke, omogućujući brz pregled i lakše praćenje sadržaja, što je posebno korisno za zauzete profesionalce. Uz to, ugrađeni alat za prevođenje omogućuje jednostavnu komunikaciju s međunarodnim klijentima i kolegama, automatski prevodeći sadržaj – što je ključno u raznolikim poslovnim okruženjima. Sve ove funkcionalnosti čine Note Assist neprocjenjivim alatom za korisnike, povećavajući produktivnost i osiguravajući da su informacije učinkovito zabilježene, organizirane i lako dostupne.

Sjajni samostalno, bolji zajedno

Galaxy Tab S10 Ultra i Galaxy S23 FE zajedno donose optimalnu platformu za produktivnost i fleksibilnost u radu. Korisnici mogu brzo prebacivati sadržaj s jednog uređaja na drugi, dok Galaxy Tab S10 Ultra može služiti kao drugi ekran za dodatnu radnu površinu ili kao tablet za vođenje prezentacija i sastanaka. Zahvaljujući Book Cover tipkovnici i Bluetooth mišu, Tab S10 Ultra jednostavno funkcionira kao laptop, omogućavajući obavljanje više zadataka u uredu ili u pokretu.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra i Galaxy S23 FE predstavljaju cjelovito rješenje za poslovne i privatne potrebe modernih korisnika. Sa svojim naprednim AI funkcijama, mogućnostima prilagodbe i visokim performansama, Samsung omogućava neometano prebacivanje između posla i zabave, stvarajući savršen spoj uređaja za svakoga tko želi produktivnost, fleksibilnost i vrhunsku tehnologiju u jednom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Do 3. studenog traje posebna promocija uz koju kupnjom odabranih Galaxy uređaja dobivate sjajne poklone. Uz kupnju Galaxy S24 FE, Galaxy S23, Galaxy S24 / S24+ ili Galaxy Z Flip6, dobiti fitness narukvicu Galaxy Fit3 i bežične slušalice Galaxy Buds3 Pro, dok uz kupnju Galaxy Z Fold6 ili Galaxy S24 Ultra telefona, kupci dobivaju fitness narukvicu Galaxy Fit3, bežične slušalice Galaxy Buds3 Pro i tablet Galaxy Tab A9.

Tekst se nastavlja ispod oglasa