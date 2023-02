Njezin razvoj prati revolucija u digitalnim medijima, u kojoj je svaki sadržaj dostupan u bilo koje vrijeme. Postoji puno razloga zašto bi redovni gledatelji televizije razmotrili prelazak na online televiziju poput Televia. Ako želiš saznati više, pročitaj nastavak...

Zašto Televio?

Ako ste umorni od ograničenog programa i visokih cijena tradicionalnih kabelskih i satelitskih paketa, Televio je pravi izbor za vas. Zato što je to najnovija i najnaprednija internetska televizija na tržištu.

Televio nudi širok izbor najpopularnijih televizijskih kanala, od vodećih vijesti do najnovijih hitova. Ono što ga razlikuje od konkurecije su napredne funkcije gledanja, npr. mogućnost gledanja dva različita sadržaja na dva različita TV prijemnika istovremeno, i to samo na jednom računu. To znači da nema više svađe oko toga što se gleda poslije večere, već svatko može gledati sadržaj koji ga zanima, sve to na jednom korisničkom računu tj. jednoj pretplati.

Ali to nije sve. Televio usluga također uključuje funkciju timeshift-a, koja omogućuje gledanje do 7 dana unatrag, funkciju pauze, koja zaustavlja emisije u realnom vremenu, funkciju snimanja koja može zabilježiti do 120 sati tvojih omiljenih emisija i filmova te preporuke sadržaja i elektronički vodič programa za laku navigaciju i otkrivanje novog sadržaja. Plus, naš alat za pretraživanje olakšava pronalaženje novog najdražeg filma ili serije.

A najbolji dio je što je Televio kompatibilan s različitim uređajima, uključujući Samsung TV, LG TV, Apple TV, Android TV. Tu se ubrajaju i mobiteli s Android ili iOS operativnim sustavima. Dakle, bez obzira sjedite li kod kuće na kauču ili ste u pokretu, možete pristupiti Televiu u bilo kojem trenutku.

A što je s cijenom? Televio pruža tri različite mogućnosti pretplate koje se razlikuju po broju TV kanala i po funkcijama. U ponudi imamo BASIC paket sa 72 kanala i 25 sati snimanja u cijeni, FAMILY paket sa 106 kanala i 50 sati snimanja te PREMIUM paket sa 142 kanala i naprednim funkcijama. A na ograničeno vrijeme nudimo 90% popusta na sve pretplatničke cijene, počevši od samo 1 eura mjesečno za BASIC, 2,99 eura za FAMILY i 4,99 za PREMIUM paket. Ali požurite, ove specijalne cijene dostupne su samo do 30. lipnja 2023.

Proces narudžbe Televia je jednostavan i intuitivan. Trebate samo odabrati željeni plan pretplate, napraviti korisnički račun i platiti. Sve ukupno to ne traje duže od 3 minute i možete početi gledati odmah na bilo kojem uređaju.

Zašto se zadovoljavati ograničenim i skupim kabelskim ili satelitskim paketima kada možete imati udobnost, prilagođenost i efikasnost Televia? Prijavite se sada i počnite gledati svoje omiljene serije ili otkrivati novi sadržaj po našoj preporuci. U jedno možete biti sigurni - s Televiom više nikad nećete propustiti svoju omiljenu emisiju i uvijek ćete imati nešto novo za gledati. Ne čekajte, pridružite se Televio gledateljima već danas!

Prednosti Televia u usporedbi sa staromodnom televizijom:

Fleksibilnost: Sa Televiom, gledatelji mogu gledati svoje omiljene emisije i filmove kada god požele, što znači da više nema propuštanja omiljenih serija ili kašnjenja na početak filma. Osim toga, Televio usluge omogućuju gledanje različitog sadržaja na dva uređaja istovremeno, što povećava fleksibilnost u pogledu lokacije i vremena.

Raznolikost: S online televizijom Televio dobijate bogatu ponudu televizijskih kanala, gdje možete naći hrpu emisija, filmova i serija, što znači da ćete uvijek pronaći nešto za što ste raspoloženi, bilo da je to klasični film, novi blockbuster ili dokumentarac.

Personalizacija: Sa Televiom možete sami stvarati popise svojih omiljenih serija i filmova, na temelju kojih će vam Televio sugerirati sličan sadržaj, tako da se nikada više nećete naći u situaciji kada nemate što gledati.

Cijena: Televio je značajno jeftiniji od tradicionalnih kablovskih ili satelitskih televizija, a nema ni potrebe za bušenjem ili rušenjem zidova. Online televiziju Televio sada možete naručiti već za 1 € mjesečno. Ova cijena je garantirana do 30.6.2023.

Nema više reklama: Gledajte omiljene emisije i filmove bez prekida za reklame, što je glavni nedostatak klasične televizije. Pri gledanju programa koji je već prošao možete preskočiti reklame.

Sve više ljudi prekida vezu s tradicionalnom kabelskom ili satelitskom televizijom i prelazi na online televiziju, što je trend koji će se zasigurno nastaviti i u budućnosti. Zato budite među prvima koji će zajahati na valu promjene u digitalnim medijima i upoznajte se sa svim značajkama Televio online televizije već danas.