Prošlogodišnja Platinum medalja na najvažnijem svjetskom ocjenjivanju vina, Decanter u Londonu, potvrđuje kako je vinarija KUTJEVO jedan od najvažnijih proizvođača vrhunskih i premium vina sorte graševina. Izvanredno priznanje svjetskih stručnjaka, bacilo je novo svjetlo te usmjerilo fokus javnosti na impresivan potencijal kutjevačkog terroira koji najbolje rezultate pokazuje upravo kroz vina proizvedena od spomenute sorte.

„Bitno je naglasiti kako kutjevački terroir sa svim svojim geomorfološkim, klimatskim te biološkim bogatstvima utječe na kvalitetu te u konačnici daje iznimnu kakvoću grožđu. S obzirom da se najbolji vinogradarski položaji vinarije nalaze na različitim mikro-lokacijama u stanju smo proizvesti razne stilove vrhunskih i premium graševina – od pjenušaca, svježih, laganijih vina, do kompleksnijih, odležanih, predikatnih i arhivskih. Vina su to koja s ponosom možemo ponuditi najzahtjevnijim stručnjacima i ocjenjivačima te vrhunskim domaćim i svjetskim restoranima. Već godinama osvajamo prestižne svjetske odnosno domaće nagrade, i to redovito s kvalitetnim, vrhunskim i premium linijama vina, čime dobivamo potvrdu kako kvalitetom konkuriramo samom svjetskom vinskom vrhu. Graševina de Gotho postala je prepoznatljiv brend, a s Pinot crnim de Gotho čini zaokruženu boutique liniju vina, koja se zasluženo dobro prodaje kako na domaćem tržištu, tako i na inozemnom tržištu“, poručuju iz vinarije KUTJEVO.

Vinski stil nagrađivane Graševine de Gotho predstavlja drugo lice sorte u čijoj je proizvodnji nit vodilja bila pažljiva selekcija, nešto kasnije branog grožđa, koja će donijeti specifičan karakter i s kojim će se moći postići stilizirano i slojevito vino.

„Sigurni smo kako nova berba 2019. kvalitetom neće razočarati ljubitelje vrhunskih vinskih kreacija. Spomenuta berba na tržište izlazi nakon višegodišnjeg odležavanja, a sam način proizvodnje je pažljiv i dugotrajan. Vodeće nagrade sa svjetskih ocjenjivanja te interes domaće i inozemne javnosti, pokazatelj su kvalitete koja je postignuta u proizvodnji vrhunskih i premium vina, na što smo osobito ponosni. Grožđe za Graševinu de Gotho bere se ručno, prinosi su smanjeni, dok je u samom procesu prerade, provedena hladna maceracija kako bi se izdvojila boja, tanini i aromatične tvari koje se nalaze u pokožici grožđa. Nakon toga kreće kontrolirana fermentacija u inoks tanku, dok se dio odvaja i odležava u drvenim bačvama. Nakon fermentacije, vino narednih 6 mjeseci dozrijeva u bačvama od slavonskog hrasta. Na taj način stvoreno je kompleksno, profinjeno vino, elegantno i kremasto, ali svježe i aromatski zanimljivo.“ – napominju iz vinarije.

Sofisticirana i kompleksna Graševina de Gotho berbe 2019. predstavlja vino kristalno čiste boje zlata. Krasi ju slasnost i vibrantna profinjenost okusa dugog trajanja koje je odležavanjem dobilo punoću i zaobljenost. U mirisu se javljaju aromatske asocijacije breskve i jabuke nadopunjene toplim, mednim i cvjetnim notama. U okusu prevladavaju bogate arome zrelog voća kruške i breskve koje stvaraju harmoničan aftertaste.

Više informacija o novoj berbi nagrađivane Graševine de Gotho, možete pronaći na web stranici vinarije KUTJEVO.