Nije da im ga je nedostajalo sve ove godine jer je party plaža Zrće razlog mnogim turistima za prijeći i nekoliko tisuća kilometara kako bi uživali u jednom od najljepših i najboljih svjetskih open air klubova; ali sad je pozicija i službeno učvršćena. Razlog više da ova sezona donese još više festivala, sadržaja i inovacija.

Renoviran je ulaz u klub tako da ćete ove godine već dok prilazite Noi razumjeti zašto je uvršten upravo na 12. mjesto prema izboru publike iz cijelog svijeta. Moderniji, monumentalniji i ljepši ulaz stvara dojam odlaska na neki drugi planet. U slučaju da želite istražiti taj drugi planet, otok Pag svakako ima za ponuditi i onim najkritičnijim posjetiteljima ljepote na koje neće ostati imuni. U sklopu sadržaja koji se nudi gostima Noa Beach Cluba je i, primjerice, opcija najma eko skutera na kojem možete obići prekrasni Paški zaljev koji na trenutke izgleda kao Mars. Iz netaknute i surove ljepote dijelova otoka direktno na Zrće na neki od festivala u ponudi ove godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na Zrće po prvi put stiže UnKonscious festival i to od 17. srpnja do 19. srpnja. Najveći azijski trance event imat će Zrće debi u Rocks beach clubu pokraj Noe, kojim će zavladati tropska atmosfera i potpuna euforija, s obzirom na to da je ovaj festival jedan od najiščekivanijih u godini.

Verknipt, renomirani nizozemski organizator najvećih hard techno događanja na svijetu, odabrao je upravo Nou za prvo hrvatsko izdanje ovog festivala, a na repertoaru je od 30. lipnja do 4. srpnja. Najbolji hard techno umjetnici stižu na Zrće, u pratnji najboljih rave umjetnika. Kombinacija zabave u Noi sa zabavom na brodu u sklopu Boat Party ponude garantiraju vrhunski festival. Tome u prilog idu i samo neka od imena koja će se naći tamo u sklopu Verknipta: Moia, Rudaki, Byorn, Vendex, Kuko, Adrian Mills, Nina Bender, Per Pleks i mnogi drugi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Noa Beach Club nudi i klasike – najposjećeniji festivali i ove godine stižu na Zrće, a to su već krajem lipnja Hideout (23. lipnja do 27. lipnja), zatimSummertide (15. srpnja do 17. srpnja), Circus Maximus krajem srpnja (28. srpnja do 31. srpnja) ili primjerice Sunscape koji je rezerviran za polovicu kolovoza (11. kolovoza do 14. kolovoza). Plastik Funk, Kaaze, Regard, Nicky Romero, mega zvijezda Steve Aoki, američko-indijski producent EDM-a KSHMR… samo su neka od imena koja će rasplesati ekipu u Noi ovo ljeto. Rezidenturu ovog ljeta u Noi potpisuju Kaaze i Plastik Funk, te moćna četvorka koja cijelo ljeto nastupa za vas, Noide, Lorenzo, Vandal Steve (jedan od rijetkih DJ-eva koji miksa uživo na 4 decka puštajući 4 pjesme odjednom) i Monks.

Sva ova poznata svjetska imena nisu ni blizu jedini adut Noa Beach Cluba, već i sva ostala ponuda posjetiteljima zbog koje želite i duže i više od Zrća i zbog koje se prelaze one stotine i tisuće kilometara. Renovirana plaža ispred Noe poznata po raskošnom sadržaju, baldahinima i ležaljkama, od prirodnih i organskih materijala za opuštanje, a od ove godine i umjetničkim instalacijama, bit će centralno mjesto svima u pauzama između festivala. Vrhunska gastro ponudanezaobilazan je dio Noa priče kao i glamping resort ako želite luksuz i privatnost uz vlastiti bazen. Party brodovi su iskustvo koje se pamti, krstarenje Pagom uz glazbu i kupanje, neizostavan je doživljaj čim dođete na Zrće. Jedna napomena za one koji žele iskusiti svaku mogućnost koja se nudi na lokaciji – ako unajmite eko vilu u glamping resortu poviše Noe, party boat je for free. Isplati se definitivno. Noa Yacht Club nije novost, ali vrijedi napomenuti svake godine, a od ove imaju još jedan novitet – online možete rezervirati mooring u sklopu Yacht Cluba – privežete svoj brod uz Nou, a vi na odabrani party.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vodeni sportovi, izleti, teretana, barber shop, tattoo & piercing bar, novi fan shop i novi Noa merch u suradnji s dizajnerom Stevenom Dockmanom… ponuda je bezbroj i svake godine je svaka od njih razlog za još više posjetitelja, što potvrđuju i brojke gostiju na kraju svake sezone. „Noa svake godine ima za zadatak nadmašiti samu sebe u odnosu na prošlu sezonu. To nam je uz sigurnost posjetitelja oduvijek glavni cilj i mogu reći da ga uspješno ispunjavamo iz godine u godinu. Od nove opcije online bookiranja vezova za brodove, preko renovacije ulaza u klub i plaže, pa sve do novih festivala koji spadaju među najtraženije u svijetu, a kojima je Noa ove godine domaćin. Sezona 2024. već je odavno spremna, otvorili smo krajem travnja, a prvi dojmovi su nam odlični. Osim na lokaciji, imamo i velik online promet i posjećenost našem webu, gdje se kupuju ulaznice za festivale, party brod, bookira vila ili vez za brod. Očekujemo i ove godine obaranje rekorda.“ kaže nam Josipa Žižić Šaban, marketing manager Noa Grupe.

Da je posjetitelj na prvom mjestu potvrđuje i Goran Sertić, general manager Noa Glamping Resorta: „Udoban, luksuzan, dobro izoliran, s kupaonicama na razini spa centra, a na samo nekoliko minuta pješke od Noa Beach Cluba, Glamping resort je i osmišljen da bude u potpunosti podređen posjetitelju i iskustvu koje će pamtiti. Vile su pažljivo dizajnirane, a mi smo pažljivo osmišljavali što je sve potrebno da osiguramo nezaboravno ljeto. Posebno veseli vidjeti da iz sezone u sezonu vile u Glamping resortu budu rasprodane sve ranije“.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Cijeli ovogodišnji program potražite na webu https://www.noa-zrce.com/en

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Hrvatska Ibiza“ vas čeka i ove godine.