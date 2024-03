Naš se sugovornik, ujedno i Uplifter treće generacije, Stiv Kahlina, nakon završene srednje škole otisnuo u kreativne vode. Počeo se profesionalno baviti glazbom, da bi se nakon toga okušao i u dizajnu, kuharstvu i, na kraju, čokolatijerstvu.

Završio je programe kanadske škole Ecole Chocolat – Profesional School for Chocolate Arts za profesionalnog čokolatijera i razvoj proizvoda te sigurnost hrane, kao i belgijski program Master Chocolatier, s fokusom na osmišljavanje i proizvodnju pralina i čokoladnih bombona.

Nemiran duh

Poduzetništvo ga je oduvijek privlačilo.

"Nisam dugo radio u klasičnom sustavu kao nečiji zaposlenik. Oduvijek sam samostalan djelatnik i poduzetnik u kreativnim industrijama. Meni je to poduzetničko stanje s vremenom postalo nekako prirodno. Vjerojatno je to neki znatiželjni nemir u meni koji me tjera da istražujem i uvijek iznova pokušavam nešto novo, drugačije. Rekli bi ljudi - vrag mi ne da mira", priznao je Stiv.

Pet kratkih pitanja o Stivu Kahlini

Moj najveći poslovni izazov je… kako povećati proizvodnju i zadržati kvalitetu.

Moja najveća pobjeda su... stalni kupci koji se vraćaju po naše proizvode.

Za pet godina ću… povećati kapacitete, izaći na strana tržišta, ojačati ponudu i otvoriti vlastitu trgovinu.

Ono što bih volio da sam na početku znao je… kako financirati poslovanje i vanjskim sredstvima.

Na Uplift akademiji želim… naučiti kako bolje strateški promišljati.

Poduzetništvo mu odgovora i zbog toga što voli putovati, upoznavati ljude i kulture, različite osobnosti i biti inspiriran njima. Njegov se projekt Taman bavi zanatskom (artizanskom) proizvodnjom čokolade i čokoladnih proizvoda.

"Proizvodnju temeljimo na autentičnom autorskom pristupu i ručnom radu koji nam omogućava neograničene kreativne mogućnosti razvoja specifičnih proizvoda. Trudimo se da naše čokolade i čokoladni proizvodi budu delikatese vrhunske kvalitete koji izlaze iz uobičajenih industrijskih okvira. Osim što koristimo vrhunske materijale za njihovu izradu, izrađujemo ih u malim i uvijek svježim serijama", naglasio je Stiv.

Takav je pristup njega i njegov tim odveo u nekoliko različitih smjerova na kojima trenutno temelje poslovanje. Dio njihovog asortimana je moguće pronaći u maloprodaji u specijaliziranim delikatesnim trgovinama, kao i u njihovom webshopu.

No, većina poslovanja je usmjerena na poslovne suradnje, bilo da se radi o razvoju i proizvodnji nekih specifičnih proizvoda za hotele, restorane i druge ugostiteljske djelatnosti te druge proizvođače u obliku proizvodnje proizvoda iz usluge ili za velike korporacije, njihova događanja i poklon programe.

Podrška supruge

Odluka za ulazak u ovaj posao došla je nakon godina istraživanja i učenja.

"U vrijeme dok sam se aktivno bavio dizajnom, sa suprugom sam bio na proputovanju Europom. Tijekom boravka u Parizu posjetili smo najveći sajam čokolade na svijetu – Salon du Chocolat.

Gurman sam, ali nikad nisam bio neki ljubitelj čokolade. Svima priznajem da sam nevoljko otišao na taj sajam. Ali, čokolada me fascinirala kao materijal kojim možeš upravljati na više načina - na razini arome i okusa, oblika, teksture, a što me kao dizajnera jako zaintrigiralo. Krenuo sam hobistički istraživati cijeli taj svijet", opisao je Stiv svoje prve korake ulaska u svijet čokolade.

Isprva je to bio vikend hobi. Što je biše znanja prikupljao, to je istraživanje oduzimalo sve više vremena i tijekom radnog tjedna. Na kraju je bilo jedino logično znanje i iskustvo stečeno tijekom nekoliko godina istraživanja i raznih edukacija pokušati pretočiti u poslovni pothvat.

"Većinu toga sam odradio sam, no supruga Sanja Vlahović je cijelo vrijeme podrška u gotovo svim procesima. S vremenom se i sama značajnije uključila, pa sad projektu posvećuje većinu slobodnog vremena. Završila je programe edukacije za certificiranog kušača čokolade u Londonu pri međunarodnom institutu za testiranje kakaa i čokolade te preuzela inicijativu u dijelu poslovanja u kojem razvijamo edukativne programe i sadržaje", rekao je Stiv.

Muke sa zakonima

U razvoju im je naviše muke predstavljala zakonska regulativa, koja za tu djelatnost - na zanatskom nivou prema njegovim riječima zapravo ne postoji.

"Morali smo iščitavati između redova tko smo, što radimo i kako se kategoriziramo, koje su naše obaveze i kako će to utjecati na troškove poslovanja. Srećom, u čitavom tom procesu ipak smo sreli ljude u državnim službama spremne pomoći nam razumjeti sve potrebno i dobro sve posložiti", istaknuo je Stiv.

Na početku poslovanja najviše mu je nedostajalo stvarno iskustvo u proizvodnji, dodao je.

"Jedno je hobistički razvijati svoje ideje, drugo je kad počinješ puniti delikatesne trgovine, a korporativni klijenti naprave narudžbu u stotinama ili tisućama komada. Sada, nekoliko godina nakon, takve stvari nam ne predstavljaju stres. Ali, upravljanje promjenama i prilagodbama te svakodnevna potrebna za povećanjem kapaciteta na toj razini kvalitete, svakodnevni je izazov", naglasio je.

Čitav su posao pokrenuli - i daje ga vode - isključivo vlastitim sredstvima.

"Voljeli bismo da smo bili pametniji i početnu investiciju financirali vanjskim sredstvima, a vlastita koristili za ciljani razvoj određenih segmenata poslovanja nakon što bolje upoznamo tržište jer u tom trenutku nismo imali adekvatan ili sličan primjer proizvodnje/proizvođača na našem tržištu za proučiti, ili pak za izvanredne krizne situacije poput COVID pandemije", istaknuo je Stiv.

Suradnja s kreativcima

Najljepši je dio njegovog posla, ističe, suradnja s različitim kreativcima, kuharima, vinarima, slastičarima, pivarima, različitim proizvođačima, ljudima jakih i inspirativnih osobnosti koji su svoju strast pretočili u poslove. Najvećim postignućem smatra nagrade i stalne klijente koji koriste njihove proizvode i usluge.

"Krenuli smo s idejom da želimo raditi izvrsne proizvode. To smo postavili kao temelje našeg poslovanja. Prvo kvaliteta, zatim sve ostalo. Najteže je pod pritiskom tržišta to održati i zadržati na nivou. Stalno sami sebi pokušavamo postaviti visoke ciljeve i tu se zadržati. Nagrade nisu pitanje taštine već nam služe kao potvrda da ono što radimo relevantno na svjetskoj razini i da je usporedivo s najboljima. Činjenica da ih kontinuirano tijekom sedam godina redovito dobivamo za naše proizvode potvrđuje nam da idemo u dobrom smjeru", uvjeren je Stiv.

Vrijeme za strateško promišljanje

Trenutno su u fazi kad moraju rasti, što donosi poseban izazov - kako to ostvariti bez žrtvovanja kvalitete, koju sad postižu gotovo u potpunosti ručnim radom.

Upliftova akademija, koju već pohađa, najviše mu se sviđa zbog toga što u velikoj mjeri promišljati strateški i kako s vrlo malo dodatnog truda uloženih u istraživanje i planiranje doći do ključnih informacija potrebnih za usmjeravanje vašeg razvoja.

"Nitko ne propituje tvoju ideju ili projekt već te uči kako ih sagledati iz različitih perspektiva i kako na kraju njima upravljati. To je nešto što mi mali poduzetnici uglavnom preskačemo u našem svakodnevnom poslu. Ili smo izrazito emotivno vezani uz svoja rješenja i proizvode, ili jednostavno nemamo vremena zbog tekućih obaveza pa je jako korisno naučiti i savladati što efikasniji pristup tim procesima", naveo je Stiv.

U narednih pet godina želi povećati kapacitete, izaći na strana tržišta, ojačati ponudu prema HORECA partnerima, otvoriti vlastitu fizičku trgovinu koja će omogućiti ljudima iskustvo cijelog brenda te povećati tim ljudi koji bi mogli preuzeti određene segmente operativnoga poslovanja, kako bih se on mogao više posvetiti kreativnom i strateškom dijelu posla.

Više o Mastercardovom projektu Uplift, stipendistima Uplift akademije kao i razne tematske članke i intervjue možete pronaći na stranici uplift.hr