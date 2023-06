Mjesto je to u kojem se isprepleću mašta i zbilja, u kojem obitelji i prijatelji stvaraju uspomene za cijeli život, a dobre vibre baš nikada ne nedostaje... Voljeli biste na jedan postati kauboj, možda gusar, upoznati omiljene dječje junake u stvarnoj veličini, iskusiti najluđu vožnju? Nema problema, sve što trebate napraviti kad jednom zakoračite u ovaj magični svijet koji se prostire na čak 6.5 hektara, jest odabrati neku od pustolovina između čak 40-tak različitih atrakcija.

A ova meka zabave, smijeha i pozitivne energije uskoro postaje i centar vrhunske zabave na vodi! Već početkom srpnja sprema se svečano otvorenje čudesnog Vodenog svijeta. Nakon dvije godine opsežnih priprema gotova je izgradnja brojnih vodenih atrakcija, ukupno njih 14, koje s tematskim parkovima i adrenalinskim izazovima postojećeg zabavnog parka Gusarski grad, Divlji Zapad, Jurski svijet i Svemir, sada tvore jedinstvenu cjelinu - Dalmaland.

O kakvom se velebnom projektu radi najbolje govori podatak da je u vodeni svijet uloženo čak 7.5 milijuna eura, a uz tvrtke iz Hrvatske, na njemu je sudjelovala globalno poznata turska tvrtka Polin koja radi vodene tobogane i vodene parkove diljem svijeta.

Drugim riječima, da biste ovoga ljeta doživjeli nezaboravno iskustvo i zaronili u najneobičniji vodeni svijet, sve što trebate jest oboružati se badićima, dobro energijom i pravac – Dalmaland.

Tražite li adrenalin, ali nešto umjereno za početak? Onda je atrakcija Biograd Royal Rush stvorena za to! Srednje zahtjevna i zabavna, lagano je turbulentna ali i dalje atraktivna, uostalom kao i povijest Biograda te Biograd sam. Inspirirana bogatom biogradskom poviješću, koja seže u daleku 950. godinu, prava je kraljevska avantura namijenjena čak i manjoj djeci.

Breeze Bay bazen s valovima i sunčalištem zaljev je kao stvoren za istinski bijeg od svakodnevice. Bilo da se zavalite u ležaljku i odmorite na laganom povjetarcu, plivate u bazenu ili se prepustite umjetnim valovima.

Bura Blast je pak tobogan s dvije natjecateljske trake koji asocira, pazite sad na - buru! Pitate se zašto na ovaj uz jugo najpoznatiji dalmatinski vjetar. E pa zato jer postiže brzinu od 11.07 m/s, a na kraju spusta čeka vas uređaj za mjerenje brzine na kojem možete provjeriti i koliko vas je bura jako nosila. Baš fora, zar ne?

Šareni dječji bazeni san su svakog mališana, a upravo u njima moći će uživati u Candylandu. Hrpa različitih tobogana, penjalica, mostova i tornjeva garantira pravu avanturu na otoku rezerviranom za sate i sate istraživanja i uživanja.

Dalmatian Delight atrakcija je inspirirana skokovima u vodu ili more, disciplinom koja se prakticira diljem Dalmacije i predstavlja posebnu tradiciju ljetnih igara. Baš kao i skokovi, Dalmatian Delight je iznimno privlačna atrakcija gdje ćete se nakon svakog urona u vodu osjećati nagrađeno sjajnim novim iskustvom.

Ako volite natjecanja tada je Double Joy Slilde definitivno za vas. Spustite se niz ovaj sjajni tobogan istodobno s prijateljem, svojom boljom polovicom ili članom obitelji - i utrka može početi. Pobjednik je onaj koji prvo skoči u bazen, a osim što je sama po sebi vrhunska, ova atrakcija podsjeća na Slapove Krke, nacionalni park i jedno od najljepših mjesta u Hrvatskoj.

Adrenalinska atrakcija najviše kategorije zove se Electric Loop Rocket. Zahvaljujući njoj pripremite se za ispaljivanje i u slobodnom padu dosegnite maksimalnu brzinu od 12.56 m/s, dok prolazite kroz spiralne oblikovane okuke. Ukratko, spuštate se brzinom munje! Atrakcija je ovo inspirirana munjama, naglim pražnjenjem atmosferskog električnog naboja koji iznose i do 100 milijuna volti, a traju od 0.1 do 0.6 sekundi. Munje, kao i cijela atrakcija, pokazuju dvostruki učinak – kratkotrajni izboj sile i val topline nakon završetka.

Funky Dive Pool otkačeni je bazen za skokove u kojem možete izmisliti svoj jedinstveni skok koji će i drugi oponašati. Nudi vam različite visine odskočnih daski - od 0.5, 1 i 1.5 metara i kao stvoren je za uživanje u vremenu provedenom u zraku kao i čarobnom zaronu u vodu, ali i isprobavanje različitih stilova skokova. Jedno je sigurno - ovaj bazen garantira dobru zabavu i puno smijeha dok svaki novi skok predstavlja novu avanturu.

Funny Family Slide atrakcija je inspirirana zaigranim plesnim pokretima sredozemne medvjedice koja je nažalost ugrožena vrsta čime želimo pomoći u edukaciji najmlađih za očuvanje naše prirodne baštine. Ovaj iznimno zabavni tobogan djelomično je zatvoren te nudi razne posebne efekte, a pažljivim odabirom boja garantira jedinstven i dramatičan osjećaj tijekom vožnje. Najbolji je tijekom vožnji u dvoje, a u njemu se u isto vrijeme spuštate velikom brzinom i uživate u igri boja.

Slobodan pad u tunelu Mediterranean Madness savršen je spoj adrenalina i zabave. Inspiriran je južinom - pojavom u Dalmaciji zaslužnoj za potpuno ludilo i nedostatak koncentracije, kada vam uistinu dođe da iskusite jedan ovakav slobodan, ali nezaboravan pad.

Nema priše, odnosno žurbe u Dalmalandu, kako bi rekli Dalmatinci, a nema je ni kod atrakcije koja se zove baš tako – No Prisha. Tamo vas čeka bazen kao stvoren za uživanje, baš onda kada želite uzeti malo (ili puno) kvalitetnog vremena samo za sebe. Ako tražite mjesto koje ćete na prvu poistovjetiti s wellnesom i prekrasnim spa osjećajem, No Prisha je upravo to. Zavalite se i u jednu od mnogobrojnih hidromasažnih ležaljki ili stolica, prepustite nezaboravnoj masaži te napunite baterije za daljnje doživljaje koji vas očekuju u Dalmalandu.

U Splash Areni čak se i najmanja djeca mogu bezbrižno prskati, igrati ili ležati bez straha od duboke vode. Ovo područje prava je vodena arena, u kojoj se možete osvježiti prije kupanja ili spuštanja niz tobogane.

Vožnja u Thunder Thrillu definitivno je nešto ludo i nezaboravno. Kreće laganim spustom, a nakon toga ulazite u veliki lijevak u kojem se počinjete vrtjeti te vas sila lansira do kraja atrakcije. Inspirirana je dalmatinskom neverom - termičkom vrtložnom olujom koja traje kratko, ali ima veliku snagu i popraćena je grmljavinom.

I na kraju, ali ne manje važna atrakcija je Viper's Fury koja svojim položajem i oblicima asocira na jednog od najpoznatijih stanovnika najveće hrvatske planine Velebit. Ova atrakcija inspirirana je legendom o poskokovom skakanju i njegovom savijanju u kolut te kotrljanju nizbrdo. Naravno, to su priče jer poskok, kao i naša atrakcija, može biti vrlo nepredvidljiv i dinamičan. Vožnja na gumenim čamcima u sklopu Viper's Furyja namijenjena je za dvoje jer u dvoje se ipak lakše suočiti s adrenalinom koji vas čeka, zar ne?

Osim Aqua Parka u Dalmalandu još možete uživati u Fun Parku čiji su dio Gusarski grad, Divlji Zapad, Jurski svijet i Svemir, a u svakom od njih mogu se zabaviti posjetitelji svih uzrasta i sve to pod budnim okom maskote sredozemne medvjedice Funny. Naravno, u parku nastavljaju i s tematskim vikendima za najmlađe budući da su ovakvi centri zabave u svijetu najposjećeniji tijekom vikenda, blagdana i praznika. A ne zaboravite da u Dalmalandu imate sve što trebate na jednom mjestu: od zabave do restorana i gift shopova.

U skladu s novitetima u jedinom hrvatskom zabavnom parku, postoje posebne ulaznice ako želite posjetiti samo Aqua park ili samo Fun park, a tu su i kombinirane te obiteljske ulaznice s kojima možete ući u oba dijela Dalmalanda u jednom danu. Djeca niža od jednog metra ne plaćaju ulaznicu, kao ni djeca do 12. godine koja imaju rođendan. Cijene ulaznica provjerite na https://www.dalmaland.com/cjenik gdje ih možete i kupiti online kako bi izbjegli gužve na ulazu te dodatno uštedjeli.

Dalmaland je sada u drugoj fazi razvoja dok je plan sljedećih faza vezan za izgradnju akvarija i dinosaurskog svijeta čime će park postati nezamjenjivo atraktivno mjesto zabave na razini cijele regije i šire. Sudeći prema programu i najavama za ovo ljeto, jedini hrvatski zabavni park u Hrvatskoj na odličnom je putu da postane nezaobilazna destinacija na svjetskoj karti zabave.