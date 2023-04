Pranje vozila visokotlačnim peračem ne samo da vas neće umoriti već daje i izvrsne rezultate. No, pri odabiru kao i pri uporabi visokotlačnog perača potrebno je slijediti nekoliko praktičnih i korisnih savjeta kako bi pranje bilo učinkovito, a istovremeno neće štetiti vašem vozilu.

Koji su perači najprikladniji za poslove pranja vozila?

Prvi kriterij odabira visokotlačnog perača treba biti jednostavnost i lakoća korištenja, pri čemu možete pripaziti i na težinu uređaja.

Pranje visokotlačnim peračem nije štetno za vaše vozilo, ali budite pažljivi s izborom izlaznog pritiska vode koji ne smije biti viši od 200 bara. Za ovaj posao najprikladniji su visokotlačni perači koji nude izlazni pritisak vode od 80 do 130 bara. Također, ne perite pod preoštrim kutom i s dovoljnim razmakom od mlaznice do laka. Radni pritisak vode nije jedini značajan parametar, već i količina vode. Tako je primjerice maksimalni protok vode u l/h od 440 l u najmanjem modelu do 1130 l u najvećem modelu visokotlačnih perača tvrtke STIHL. Prilikom odabira perača prikladnog za pranje vozila također obratite pozornost na mogućnost miješanja vode sa sredstvom za pranje, kao i na mogućnost pridodavanja raznih priključaka.

Kako ispravno koristiti visokotlačni perač pri pranju vozila?

Prije početka pranja, rukom uklonite nečistoće poput grančica i lišća s vozila.

Za početak koristite vodu smanjenog izlaznog pritiska i mlaznicu lepezastog mlaza. Mlaznicu usmjerite pod blagim kutom u odnosu na površinu karoserije te zadržite udaljenost između mlaznice i površine na minimalno 30 cm kako bi se izbjegla oštećenja laka, kao i osjetljivijih gumenih elemenata s vanjske strane vozila. Tako isperite najgrublju nečistoću s površine. U ovoj fazi možete oprati gume i naplatke, pri čemu budite oprezni pri pranju gumenih elemenata te izbjegavajte upotrebu presnažnog i direktnog mlaza vode.

Ako u prethodnom koraku nije bilo moguće ukloniti svu prljavštinu, postupno povećavajte izlazni pritisak vode do maksimalno 200 bara, kako voda pod prejakim pritiskom ne bi oštetila boju na vozilu.

Za temeljito pranje jako onečišćenih površina koristite odgovarajuće sredstvo za čišćenje. Sredstvo za čišćenje i vosak STIHL CC 100 pomoću dozatora, kojeg ste prethodno pričvrstili na pištolj perača, ravnomjerno nanesite po cijeloj površini automobila. Pri tom šamponom tretirajte samo metalne dijelove, jer vosak koji sadrži nije prikladan za staklene, gumene i plastične površine te pustite da sredstvo djeluje nekoliko minuta.

Potom dozator zamijenite četkom za čišćenje, pričvrstite je na pištolj perača i nježno očistite svu rastopljenu nečistoću. Kao alternativu može koristiti mokru spužvu te sperite i otopljenu nečistoću s naplataka.

Isperite vozilo vodom pomoću visokotlačnog perača dok ne odstranite ostatke nečistoće i šampona. Površinu potom osušite krpom, a preostalu vlagu s prozorskih stakala odstranite lamelom za pranje prozora.

Izbjegavajte pranje vozila u periodima ekstremno niskih ili visokih temperatura zraka. Time ćete izbjeći nagla grijanja odnosno hlađenja boje, koja mogu prouzrokovati pukotine i oštetiti lak. U jako hladne zimske dane najbolje je odustati od pranja vozila, dok za vrućih ljetnih dana pričekajte da temperatura padne, pa vozilo perite ili u jutarnjim ili u kasnim popodnevnim satima kada se lak ohladi.

Uz STIHL visokotlačne perače pranje vozila je brzo, učinkovito i sigurno. Pištolji visokotlačnih perača sklopljeni s produžnim cijevima pružaju odgovarajući doseg ispod automobila, te učinkovito skidaju slojeve nataložene nečistoće, maziva i drugih nataloženih obloga. Korištenjem STIHL sredstava za čišćenje i raznih priključaka, poput kompleta za čišćenje vozila očistiti se može svaki kutak vozila, bez oštećenja površine ili osjetljivih dijelova. Iako se modeli razlikuju po težini i performansama, svi imaju robusnu glavu pumpe od aluminija ili mesinga, tih i snažan indukcijski motor te još mnogo praktičnih značajki.

STIHL visokotlačni perač možete koristiti i za čišćenje bicikla ili motocikla, koji su često puni blata kada se koriste u proljeće.

Pranje vozila nije međutim jedina zadaća koju STIHL visokotlačni perači mogu s lakoćom obaviti. Ovi uređaji odlični su za sve poslove proljetnog čišćenja okolice vašeg doma, od terase i vrtnog namještaja, do čišćenja kamenih staza i pranja fasade. Praktične karakteristike STIHL visokotlačnih perača učinit će vaš posao čišćenja još udobnijim, a nakon obavljena posla mogu se jednostavno transportirati i skladištiti. www.unikomerc-uvoz.hr