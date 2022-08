Negativan utjecaj pandemije i inflacije na oralno zdravlje - što napraviti?

Dentus perfectus stomatološka ordinacija pacijentima već desetak godina u blizini samog centra Zagreba omogućava najvišu razinu stomatološke usluge i brižni pristup.

Zajednička suradnja doktora Vedrana sa pacijentima donosi zapanjujuće rezultate, to potvrđuju stari, ali i novi pacijenti - “u svom svakodnevnom radu nastojimo stvoriti suradnju s pacijentima kako bi osvijestili veliku ulogu redovite i pravilne higijene. Naš cilj je podići brigu za oralno zdravlje na novu razinu. Pacijenti rado prihvaćaju savjete i sami primjećuju odlične rezultate. Mi smo vjerni prijatelji na putu do zdravog, lijepog i funkcionalnog osmijeha no i dalje je tu najveća uloga pojedinca - od dnevne higijene, redovitih posjeta stomatološkoj ordinaciji i održavanja zdravlja.”

Svjesni smo kako ljudsko tijelo pokazuje da je pod stresom na razne načine. Prirodno je da u grčevitim i stresnim situacijama stišćemo zubima. Na taj način tijelo se rješava viška energije uzrokovane stresom. Stres, depresija i anksioznost glavni su uzroci povećanja nesvjesnog škripanja zubima poznatog kao bruksizam.

Bruksizam je medicinski naziv za nesvjesno škripanje zubima. Najbolji pokazatelj ove nepoželjne navike je stanje cakline. Prvi korak u borbi protiv bruksizma je posjet stomatologu. Tu nastupamo mi - prepustite se u ruke stručnjaka za stomatologiju. Dopustite nam da spriječimo razvoj bruksizma sa svim njegovim posljedicama.

Dentus perfectus stručni tim čine dentalna asistentica Ana Marija i doktor Vedran. Zahvaljujući svjetski poznatoj tehnologiji zastupljenoj u ordinaciji moguće je predvidjeti individualne probleme pacijenata u budućnosti te zaštititi prirodne zube. Želimo izbjeći potrebu za nadomještajem zubi u budućnosti. Svojim znanjem i iskustvom spriječiti ćemo napredovanje bruksizma. Terapija uključuje izradu nagrizne udlage koja će štititi zube od stiskanja i škripanja noću. Vaši će zubi ostati zaštićeni, a simptomi i nelagoda s kojom ste se susretali postat će neprimjetni.

U Dentus perfectus ordinaciji pacijentima preporučamo izradu nagrizne udlage za zaštitu površinskog dijela zuba od prekomjernog trošenja. Ovim preventivnim dentalnim rješenjem smanjujemo mogućnost oštećenja velike površine zubi u budućnosti. Dijagnosticiranje bolesti je prvi korak ka ozdravljenju. Rana dijagnostika poboljšava kvalitetu oralnog zdravlja i smanjuje moguća oštećenja zubi i općenito oralnog zdravlja.

U slučaju prevelikog trenja i stalnog dodirivanja zuba dolazi do nepovratnog trošenja cakline i dentina. Preveliko trošenje zubi često završava pucanjem oslabljenih zubi. Pacijenti koji pate od bruksizma dugoročno se mogu suočiti sa gubitkom prirodnog zuba. Ukoliko se bruksizam ne liječi, može doći do promjena u zagrizu što utječe i na fizionomiju lica. Dentus perfectus stomatološka ordinacija pacijentima nudi profesionalno savjetovanje. Dr. Šebečić će rado odgovoriti na sva pitanja zabrinutih pacijenata.

Zanemarivanje problema može pacijente dovesti u veliku nevolju. Odlučite li ne poduzeti ništa po pitanju bruksizma, problem će se pogoršavati i naštetiti će vašem cjelokupnom oralnom zdravlju. Izbjegnite eroziju cakline, restorativnu skrb zuba, gubitak zuba, povlačenje desni, glavobolje i brojne druge posljedice izazvane bruksizmom. Oštetiti se mogu i krunice, implantati i drugi postojeći nadomjestak zuba.

Kod uznapredovalih stadija bruksizma, ukoliko je potrebno preporučiti ćemo restorativni zahvat ili usmjeriti na potrebnu ortodontsku terapiju. Lista popratnih nuspojava izazvanih bruksizmom je poduža - nesanica, poremećaj prehrane i depresija lako mogu uznapredovati ukoliko se ne započne s terapijom.

Nedvojbeno je kako pandemija i nestabilna situacija u svijetu negativno utječu na oralno zdravlje.

Često škripanje zubima uzrokuje brojne posljedice i nepovratno oštećuje zube. Patite li od glavobolja, bolova u vratu, preosjetljivosti zubi, boli li vas čeljust ili uho to može ukazivati na bruksizam. Unatoč pandemiji potrebno je držati se redovitih kontrolnih pregleda. Redoviti preventivni pregledi ključan su faktor održavanja oralnog zdravlja.

Dentus perfectus ordinacija pruža pacijentima prijateljsku ruku na putu do zadovoljnog osmijeha. Vaši smo pomagači u borbi za zdrav osmijeh. Nemojte dozvoliti stresu da utječe na vaš osmijeh. Prepoznajete li neke od navedenih simptoma bruksizma, posjetite nas na adresi Lastovska 12a ili zatražite termin pregleda kod dr.Šebečića. Pozivamo vas da se pridružite našoj zajednici sretnih osmijeha. Svakom novom pacijentu koji se odluči pridružiti našoj zajednici poklanjamo paket dobrodošlice u pola redovne cijene. Na taj način zahvaljujemo na ukazanom povjerenju.