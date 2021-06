Sjećate se kad zadnji puta veliki dio Hrvata nije bio sklon kritiziranju, negativno raspoložen prema svemu i općenito loše volje? Većina će se složiti da se to može reći za razdoblje odigravanja Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji 2018. godine, a posebno za grandiozan doček naših Vatrenih u Zagrebu 16. srpnja kada je grad izgledao nestvarno.

Pola milijuna ljudi na ulicama, zakrčene ulice, promet paraliziran, a nitko se ni najmanje ne živcira. Svijet je bio očaran našim dočekom koji je po veličanstvenoj atmosferi nadmašio i onaj svjetskih prvaka Francuza. E tada smo pokazali što znači biti navijač.

Foto: Intersport

Mi smo pristrani jer fanatično obožavamo sve vezano uz našu reprezentaciju, ali i neovisni promatrači dive se našem dresu. Tako je utjecajni američki sportski portal The Ringer proglasio hrvatske dresove najljepšima na ovom prvenstvu!

A sve je započelo davne 1990. kada se naša reprezentacija pojavila po prvi puta u „kockastim“ dresovima. Autor tog prvog dresa bio je akademski slikar Miroslav Šutej. Sve do danas „kockice“ su ostale prepoznatljiv zaštitni znak naših nogometaša.

Crvena boja simbolizira snagu i hrabrost, a bijela slobodu i poštenje. Tijekom godina izgled dresa se mijenjao, ali je zaštitni znak ostao. S početkom ovog tisućljeća naše dresove je počeo raditi Nike i to čini vrlo uspješno i dan danas. U tom razdoblju postigli smo i najveći uspjeh u povijesti hrvatskog nogometa, postali smo viceprvaci svijeta na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. Sada svi prepoznaju „kockasti“ branding naših navijačkih rekvizita – od kapa, zastava i šalova do genijalnih Nike reprezentativnih dresova - i dive mu se!

Premda se naša reprezentacija pomladila nadamo se da će pozitivna atmosfera opet zavladati Hrvatskom. Uostalom, pravi navijači navijaju za svoje i kad dobivaju i kad gube. Ono što ostaje je sjećanje na emocije koje nas ispunjavaju u trenucima zajedništva, sreće koju dijelimo s drugima. Nakon godinu dana bez normalnog života, zaslužili smo pokazati svoje veselje. Srećom, kafići će raditi čak do ponoći i nitko vas neće tjerati doma usred izvođenja povijesnih jedanaesteraca.

Sva srca koja kucaju za Hrvatsku kada je utakmica odijevaju prepoznatljive dresove i onda u svijet šaljemo prekrasnu kockastu razglednicu. A da biste navijali na najjače potrebno vam je uz veliko srce koje kuca samo za Hrvatsku i vrhunski Nikeov dres naše reprezentacije po mogućnosti s imenom vašeg omiljenog reprezentativca.

NAVIJANJE NAS JE POVEZALO S NAŠOM NAJVATRENIJOM NAVIJAČICOM KNOLL DOLL

Foto: Knoll Doll

Naša najvatrenija navijačica koji svi prepoznaju i po dugoj crnoj kosi, u mladosti je bila plavuša – i to prirodna! Kao mala i sama je igrala nogomet, ali kako nije bila brza, svoju ljubav prema nogometu pokazivala kao golmanica. No ljubav ju je odvela na tribine, gdje ju je zahvaljujući strastvenom navijanju upoznao cijeli svijet.

„Obožavam atmosferu na tribinama, to zajedništvo koje se stvori među ljudima. Pa gdje drugdje to možete naći? Strastvena sam u životu, pa sam takva i na tribinama. Tamo imam osjećaj da sam sretna zajedno sa svima, a ne samo za sebe. Svi reprezentativci su mi dragi, a najzgodniji mi je Lovren, ako moram birati. Bit ću uz Vatrene i na ovom prvenstvu. To se ne propušta! “ Ivana Knoll

Svaki vatreni navijač zna da ako se kockice poslože, možemo biti prvaci Europe. Ali u svakom slučaju, bit ćemo uz naše Vatrene, u vrhunskim Nike dresovima koji se mogu pronaći u Intersport trgovinama.

Zato obucite dres i započnite pobjednički ples!

