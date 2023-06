Ljeto u Puli ispunjeno je i ove godine uzbudljivim događanjima koji uvijek izazovu velik interes domaće javnosti, ali i brojnih turista. U lipnju, srpnju i kolovozu 2023. godine grad će biti domaćin niza nezaboravnih ljetnih događanja koji slave umjetnost, glazbu, kulturu i bogatu povijest grada. Bez obzira jeste li ljubitelj filma, glazbe ili jednostavno netko tko želi iskusiti radosti ljeta, događaji u Puli u lipnju i srpnju 2023. godine obećavaju nezaboravno iskustvo.

Jedan od najiščekivanijih događaja je Pula Film Festival koji se održava svake godine, a ove godine održat će se od 15. do 23. srpnja. Kao jedan od najstarijih filmskih festivala u Hrvatskoj, privlači filmske entuzijaste iz cijelog svijeta. Smješten uz prekrasan amfiteatar Pulske Arene, festival predstavlja raznoliki izbor domaćih i međunarodnih filmova, od dokumentaraca do uzbudljivih igranih filmova. Posjetitelji će i ove godine uroniti u čaroliju filma i uživati u impozantnom okruženju pulske arene.

Pulska Arena i ove godine je domaćin brojnim zvučnim imenima glazbene scene, a glazbena sezona je započela koncertom Florence&Machine 18. lipnja, a nastavila se s koncertom grupe Simply Red 21. i 22. lipnja. Još jedno veliko ime svjetske glazbene scene Robbie Williams nastupa 27. i 28. lipnja. Kolovoz je također ispunjen velikim glazbenim događanjima u Pulskoj Areni, Imagine Dragons nastupaju 8. i 9., Dino Merlin 12., Eros Ramazzotti 14. a Zdravko Čolić 25.8.

Ljubitelji glazbe će uživati tijekom lipnja i srpnja u bogatom programu i u novo renoviranom Malom rimskom kazalištu. Pulsko kulturno ljeto počelo je koncertom Darka Rundeka i Jazz orkestra HRT-a. Svjetska atrakcija bend Morcheeba nastupa 2. srpnja, Lado 7. srpnja, a opera Tosca – Puccini u izvedbi HNK Ivan Zajc Rijeka na rasporedu je 26. srpnja na istoj lokaciji.

Na lokaciji Cave Romane događanja tijekom ljeta će okupiti velik broj ljubitelja glazbe i plesa, 23. i 24. lipnja na rasporedu je Gates of Agatha, Petar Grašo ima koncert 26. srpnja, Prljavo Kazalište 27. srpnja, a u kolovozu je na rasporedu koncert grupe Silente 3.8., a svjetski poznati bend elektroničke glazbe Kosheen nastupa 5.8.

U novootvorenom Jazz House klubu hotela Park Plazi Histria, svakim danom od utorka do subote održavaju se live jazz koncerti pod umjetničkim vodstvom Branka Sterpina, koji je nedavno dobio prestižnu nagradu Status za najboljeg trubača u kategoriji jazza. Osim ovih glavnih događaja, Pula nudi mnoštvo manjih kulturnih događanja, uključujući koncerte na otvorenom, umjetničke izložbe i kazališne predstave. Pitoreskna obala grada pruža savršenu pozadinu za zabave na plaži, uz more, gdje se posjetitelji mogu opustiti, uživati u suncu i plesati uz ritam žive glazbe. Rezervirajte svoj smještaj na vrijeme dok planirate neki od koncerata i mnogobrojnih zanimljivih događanja ovo ljeto u Puli. Najbolje iskustvo hedonizma, uživanje u gastronomiji i odmor u prekrasnim objektima osigurat će vam Arena Hospitality Group. Mnogi poznati glazbenici, imena iz filmske industrije, umjetnosti i sporta, iz Hrvatske i svijeta, kao i mnogi drugi zaljubljenici u bogatu povijest, tradiciju i lukuzno uređenje za svoj odmor biraju Grand Hotel Brioni, A Radisson Collection hotel jer bogata gastronomska ponuda i predivno uređenje renoviranog hotela ne ostavljaju nikoga ravnodušnim. Ljubitelji prirode ove godine mogu uživati u novim mobilnim kućicama kampa Arena Stoja ili u atraktivnom Arena One 99 Glampingu. Ako preferirate apartmanski smještaj, na poluotoku Verudela ćete način odličan izbor u apartmanskim naseljima Park Plaza Verudela i Arena Verudela Beach.

Budite dio ovog „pulskog ljeta“, festivalske atmosfere, uživajte u povijesnom šarmu grada i uronite u živahnu kulturnu scenu koja čini Pulu nezaobilaznom destinacijom tijekom ljetnih mjeseci. Sva događanja pogledajte i na linku Pulainfo.hr