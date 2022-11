Advent u Zagrebu prije nekoliko godina službeno je proglašen jednim od najljepših božićnih sajmova u cijelome svijetu. To je rezultiralo time da su turisti iz cijelog svijeta došli u posjetu hrvatskoj metropoli i iz prve ruke doživjeli božanstvene prizore na gradskim ulicama. Kako bi se privukao što veći broj ljudi, ali i potvrdila titula jednog od najljepših, Advent u Zagrebu svake nove godine iznenadi novitetima i ukrasima od kojih uistinu zastaje dah. Bajkoviti prizori ove će se godine proširiti na nekoliko novih lokacija, od kojih se posebno ističe Winterland na Trgu dr. Franje Tuđmana. Osim što će pružiti nezaboravan sadržaj za mlade, tinejdžere, roditelje, ali i sve željne dobre zabave, u sklopu njega stiže i jedna od najvećih svjetskih atrakcija.

Riječ je o Panoramskom kotaču, visokom čak 36 metara, koji će posjetiteljima pružiti potpuno jedinstven osjećaj Adventa s veličanstvenim panoramskim pogledom na grad Zagreb. Jedinstvena naprava godinama je zaštitno lice svjetskih destinacija, a napokon je došao red i da zagrebački Advent dobije jednu takvu reprezentativnu atrakciju. Najpopularniji London Eye smatra se neizostavnim dijelom pop kulture, bečki Wiener Riesenrad pruža spektakularan pogled na baroknu prijestolnicu, a pariški Ferris wheel na najromantičniji grad na svijetu.

Zagrebački panoramski kotač s 24 poluotvorene kabine idealan je za cijelu obitelj, ali i za sve one željne dobrog Instagram momenta. U svakoj kabini moći će sjediti maksimalno 5 osoba, dok je ukupan kapacitet panoramskog kotača 120 osoba. U dva kruga vožnje koja će trajati otprilike 10 minuta, zainteresirani će imati priliku uzdići se iznad grada Zagreba i uživati u božanstvenom pogledu koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Jedinstveno i svakako nezaboravno iskustvo koje pruža ovakva turistička atrakcija, zasigurno će biti pravi mamac za posjetitelje i još jednom smjestiti Zagreb uz bok svjetskim destinacijama.

Osim spomenute neizostavne svjetske atrakcije,nova adventska lokacija Winterland tijekom cijelog Adventa nudit će dodatne sadržaje za djecu i tinejdžere, ali i sve one željne adrenalina. Samim time, postat će najveća zabavna zona u Zagrebu s čak 22 naprave, od kojih neke od njih po prvi puta dolaze u Zagreb. Od Rangera do Sky Flayer-a, letećeg tepiha, piratskog broda do naprava za najmlađe posjetitelje, kao što su: Bungee jumping, trampolin i labirint. Uz to, na dječjoj pozornici svaki vikend će se održavati programi besplatnih predstava i radionica za najmlađe.