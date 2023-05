Ovog vikenda svi trkom u Biograd! Jedini hrvatski centar zabave Dalmaland spreman je za najveći gusarski party na Jadranu, a dobrodošli su i mali i veliki fanovi piratske zabave. Kako najavljuju iz Dalmalanda, strašna gusarska ekipa već je ulaštila svoje vodene topove pa se svi pripremite na ludo “kupanje” u specijalnom Piratskom zaljevu. No, to nije sve! U sklopu gusarkog vikenda čeka vas pjena party i tombola, ali i još puno drugih iznenađenja koje su za vas priredili Pirati iz Dalmalanda.

Dvodnevna zabava s gusarima dio je bogatog tematskog programa koji je od ove godine u ponudi Dalmalanda. Tako su se prošle subote i nedjelje svi posjetitelji odlično proveli na Dino partyju na kojem su mališani i njihovi roditelji iz cijele Hrvatske, a i šire, uživali u šetnjama s dinosaurima i photo safariju. Do kraja lipnja u fantastičnom svijetu Dalmalanda mali avanturisti moći će se družiti i s drugim dječjim omiljenim likovima koje su do sada mogli vidjeti samo u crtićima i filmovima. Vikend nakon gusarskog partyja, u Dalmalandu ih čekaju pravi Transformeri. Ako se vaši klinci još nisu imali prilike susresti s transformerskim zvijezdama Bumblebee i Optimus Prime u njihovoj stvarnoj veličini, onda im svakako morate osigurati mjesto na ovoj izvanrednoj zabavi. Uz to, Bumblebee i Optimus Prime poručuju mališanima da se pripreme na zajedničko fotografiranje i igru punu uzbuđenja, kakvu mogu prirediti samo ovi vladari svemirske zabave.

Pregršt fantazije i čarobnih trenutaka u Dalmalandu najmlađe čeka i u drugoj polovini lipnja. Parkom će tada zavladati kauboji, indijanci isvemirci, a naši mali pustolovi moći će birati između brojnih atrakcija. Jahanja, vožnje u kanuu, indijanske ljuljačke, posjeta Zero gravity zone koja vjerno dočarava bezgravitacijsko stanje izvan Zemljine atmosfere, te Alien coasteru i Space baru sa svemirskim napitcima. Funny iznenađenja s pjenom party i raznim natjecanjima razveselit će i školarce za koje je 16. i 17. lipnja planiran poseban party ‘Adio škola’. Raspored tematskih vikenda u Dalmalandu, kao i sve druge bitne informacije, mogu se pronaći na službenoj stranici Dalmalanda www.dalmaland.com .

Treba istaknuti da sjajan provod u Dalmalandu, koji je od ove sezone ljepši, zabavniji i ušminkaniji nego ikad prije, nije rezerviran samo za najmlađe. Park je podijeljen na četiri cjeline - Gusarski grad, Divlji Zapad, Svemir i uskoro Vodeni svijet, a u svakom od njih mogu se zabaviti posjetitelji svih uzrasta. Bilo da traže adrenalin, obiteljsku zabavu, kupanje, vožnju ili sve zajedno.

Za uspomene s vašim klincima tu je obiteljski Fun park u kojima se nude razne atrakcije poput Dino Worlda, Piratskog zaljeva i Mine train coastera. Interaktivno kino Games Hall, koje je osobito omiljeno među tinejdžerima, ima preko 60 arkadnih igrica, a garantiramo da na visokim ljetnim temperaturama neće biti većeg užitka od spuštanja niz neki od brojnih tobogana, zarona u Plavoj spilji ili prepuštanju umjetnim valovima.

U Dalmalandu su mislili i na milenijce i one nešto starije goste avanturističkog duha. Za njih je rezerviran adrenalinski dio Fun parka čije su zvijezde Alien, Ferris Wheel i Horror House. A ako baš želite iskusiti maksimalnu dozu adrenalina, nemojte propustiti vožnju u Big Blue rollercoasteru i Tornadu.

Ovaj raj za sve ljubitelje adrenalina i vodenih izazova vrijedna je turistička akvizicija Zadarske županije. Spojem tematskih i vodenih atrakcija te zagarantiranoj najvišoj razini kvalitete i sigurnosti, Dalmaland je stao uz

bok nekolicini svjetskih parkova poput Gardalanda i Disneylanda, a u Hrvatskoj i regiji jedini je centar zabave ovog tipa.

Nakon dvije godine opsežnih priprema uskoro je u toj turističkoj meki gotova izgradnja i brojnih vodenih atrakcija koje s tematskim parkovima i adrenalinskim izazovima omiljenima među tinejdžerima i odraslima uz postojeći zabavni park tvore jedinstvenu cjelinu nazvanu Dalmaland.

U projekt je investirano 7,5 milijuna eura, a uz hrvatske projektante na građevinskim je zahvatima radila i svjetski poznata firma Polin Waterparks, glavni konstruktor tobogana za preko 50 svjetskih vodenih parkova.

U Dalmalandu ističu da je od ove godine ulaznice za park moguće kupiti online, na www.dalmaland.com/ulaznice, uz napomenu da su ulaznice osigurane ovim putem niže za oko 5 posto.

Vidimo se u Dalmalandu, najčarobnijoj destinaciji na Jadranu!