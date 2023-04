Dojadile su vam društvene mreže, vijesti su predepresivne, i cijeli vam je internet općenito dojadio?

Možda mu jednostavno treba pružiti priliku, jer internet nudi beskrajno mnogo mogućnosti, pa tako, uz malo truda (ili sreće), možete naletjeti na neku stranicu koja će vam pomoći da ovladate nekim novim znanjem ili vještinom, a zatim ćete možda ta znanja i vještine moći iskoristiti za razonodu ili čak za zarađivanje novca. Na primjer, možda ćete naletjeti na članak koji će vas naučiti pravila pokera, što zatim možete iskoristiti za igranje pokera online i na taj se način zabaviti, a ako postanete jako dobri, to vam može postati i dodatni izvor prihoda.

Poker je popularna kartaška igra u kojoj igrači ulažu žetone na temelju procjene vrijednosti svojih karata i pokušavaju pobijediti druge igrače u igri. Cilj igre je sakupiti najbolju kombinaciju karata među svim igračima ili barem uvjeriti druge igrače da imate bolje karte od njih pa da oni odustanu. Koje su najpopularnije vrste pokera i kako ih igrati?

Texas Hold'em

Texas Hold'em je uvjerljivo najpopularnija vrsta pokera danas i igra se u kasinima i online. U Texas Hold'emu igrači dobivaju dvije karte licem prema dolje koje se nazivaju hole ili pocket karte, a zatim se na sredini stola otkriva pet zajedničkih karata, koje se nazivaju „ploča“ ili community cards.

Cilj je sastaviti najbolji mogući hand, tj. kombinaciju pet karata, koristeći bilo koju kombinaciju dviju privatnih karata i pet karata s ploče. Igrač s najboljom rukom osvaja pot, tj. ukupni ulog svih igrača. Igra slijedi redoslijed ulaganja, a igrači moraju staviti ulog, tzv. blind, na početku svake runde. Nakon toga, igrači imaju opciju ulaganja (bet), praćenja (call), podizanja (raise) ili odustajanja (fold).

Jedna od važnih strategija u Texas Hold'emu je čitanje protivnika i procjena jačine njihove ruke. Važno je i pametno upravljati ukupnim sredstvima kojima igrač raspolaže. Ova naizgled jednostavna igra zahtijeva puno strategije, kombinacije raznih vještina i sreće.

Od najjače do najslabije, pobjedničke ruke u ovoj vrsti pokera su royal flush (10-J-Q-K-A u istoj boji), straight flush (bilo kojih pet karata u nizu iste boje), four of a kind (četiri karte iste vrijednosti), full house (tri karte iste vrijednosti i dvije druge karte iste vrijednosti), flush (bilo kojih pet karata u istoj boji), straight (bilo kojih pet uzastopnih karata), tri karte iste vrijednosti, dva para karata iste vrijednosti, par iste vrijednosti, a ako nitko od igrača nema ništa od navedenog, pobjedu odnosi onaj koji ima kartu najveće vrijednosti.

Omaha

Omaha je varijacija pokera jako slična Texas Hold'emu, a igra se s četiri karte u ruci umjesto s dvije. Cilj je sastaviti najbolju moguću kombinaciju pet karata, koristeći dvije karte iz ruke i tri zajedničke karte.

Omaha se može igrati u dvije varijante, Omaha High (igrač s najboljom kombinacijom ruku osvaja pot) i Omaha Hi-Lo (dobitak se dijeli između najbolje kombinacije ruku i najbolje kombinacije ruku s najmanje jednom kartom od 8 ili niže). U Hi-Lo, igrač može napraviti dvije ruke, jednu za high hand i jednu za low hand, jedino bitno je da kombinaciju slaže od 2 privatne karte i 3 karte s ploče.

Ova varijanta pokera zahtijeva puno strategije, osobito kada se radi o odabiru koje dvije karte kombinirati s tri karte s ploče, budući da je veća vjerojatnost da će netko od igrača imati bolju ruku nego što je to u Texas Hold'emu.

I ovdje su igrači obvezni staviti uloge prije početka ruke, nakon čega ulažu, prate ili podižu ulog ili odustaju.

Seven Card Stud

U ovoj, jednoj od najstarijih verzija pokera, igrači dobivaju po sedam karata, od kojih su prve dvije okrenute licem prema dolje, sljedeće 4 s licem prema gore, i zatim sedmu kartu igrači dobivaju opet skrivenu. Cilj igre je sastaviti najbolju moguću kombinaciju pet karata koristeći bilo koje od sedam dobivenih karata.

Jedna partija traje pet krugova, a igrači se klade u svakom krugu. Prvi krug počinje s igračem koji ima najnižu otvorenu kartu, a zatim u svakom od četiri preostala kruga igrači dobivaju po novu kartu i imaju priliku uložiti ili povisiti ulog.

Postoji nekoliko inačica po kojima se bira pobjednik: u High handu najjača kombinacija pet karata pobjeđuje, Hi-Lo varijanta slična je Omahi, a pot se dijeli između najbolje ruke s high kartama i najbolje ruke s kartama manjima od 8, a u inačici Razz igra se samo low hand i dobitak ide ruci s najslabijim kartama.

2-7 Triple Draw

Ova verzija pokera igra se s pet karata. Opet su u fokusu slabe karte – cilj igre je nakon četiri kruga ulaganja sastaviti najnižu moguću ruku koja se sastoji od pet karata, pa je po tome dobila i ime (najslabija moguća kombinacija karata, i samim time najjača moguća ruka, je niz 2-3-4-5-7 koji nije u istoj boji).

U prvom krugu svaki igrač dobije pet karata licem okrenutih prema dolje, i u naredne četiri runde u kojima može ulagati, podizati ulog ili foldati, igrači mogu odabrati da zamijene od nijedne do svih pet karata – djelitelj u tom slučaju nadomješta svaku zamijenjenu kartu. Dopušteno je mijenjati karte u najviše tri od četiri runde.

Budući da su u 2-7 Triple Drawu karte sakrivene, nije toliko bitna sposobnost čitanja ljudi i pogađanje njihovih karata, već su primarne dvije stvari – da igrač pametno odlučuje koje karte zamijeniti, i da ima sreće.

Three Card Poker

Three Card Poker popularna je verzija koja se često igra u kasinima kao svojevrsni dvoboj protiv djelitelja. Svaki igrač i djelitelj postave početni ulog (ante), i zatim dobiju po tri karte okrenute licem prema dolje. Zatim igrači odlučuju žele li odustati ili igrati dalje, pri čemu ulažu još jednom, isti iznos kao početni ulog, koji se naziva play. Zatim se otkrivaju karte i dijele se dobitci. Ako djelitelj nema barem kraljicu ili jaču kartu, igrač osvaja ante dok se play vraća. Ako djelitelj ima dovoljno jaku kartu, uspoređuju se karte, i pobjednik osvaja cijeli pot.