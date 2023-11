Formula 1 prestižni je oktanski cirkus koji magnetski privlači kako ljubitelje brzine, tako i one koji žude za prestižem i glamurom koji neizbježno prate ovaj sport. One koji u bolidu F1 nižu pobjede prate vojske navijača, a neizbježno se među gledateljima uvijek nađe i veliki broj poznatih ličnosti iz svih sfera javnog života. No, u ovom članku nećemo pisati o tima o kojima su već napisani brojni redci, već ćemo vas upoznati s četvoricom malo neobičnijih ličnosti koje su kroz povijest sjele za volan formule.

Praunuk osnivača Opela

Frederick Rikky von Opel, rođen 14. listopada 1947., unuk je Adama Opela koji je u 19. stoljeću osnovao istoimenog njemačkog proizvođača automobila. Iako je rođen u Americi, nastupao je pod zastavom Lihtenštajna iako s tom državom nije imao nikakve veze – čime je i dan danas jedini Lihtenštajnac koji je nastupao u F1 – a za himnu na podiju odabrao je himnu Njemačke. Nastupio je na samo 12 F1 utrka, za Ensign i Brabham, 1973. i 1974. godine, te nije postigao zapažene rezultate.

Foto: https://twitter.com/TheBishF1/status/1448527748805373956 Foto: https://twitter.com/TheBishF1/status/1448527748805373956 Rikky von Opel u Ensignu N173 u Silverstoneu 1973.

Njegov put nakon Formule 1 ono je zbog čega je završio na ovom popisu – Von Opel odlučio je postati budistički redovnik i otišao je negdje u ruralno područje u Tajlandu. Njegovo točno prebivalište je nepoznato, jedini kontakt s ostatkom svijeta vrši preko poštanskog pretinca čije detalje zna samo uski krug njegovih prijatelja, a vijesti o njemu su rijetke i šture, tako da jedino što možemo danas pretpostaviti o njemu da je i dalje živ, budući da nisu došle informacije koje bi rekle suprotno.

Najveći pehist Formule 1

Mnogi ga smatraju najboljim vozačem koji nikad nije pobijedio u utrci. Novozelanđanin Chris Amon (20. srpnja 1943. – 3. kolovoza 2016.) koji je vozio šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća. I danas je aktualan njegov rekord za najviše odvoženih krugova u vodstvu bez upisane pobjede (183 – za usporedbu, od aktualnih vozača to je Lando Norris sa 61), najviše pole positiona bez pobjede (5), i najviše odvoženih utrka za različite momčadi (čak 13 – Lola, Lotus, Brabham, Cooper, Ferrari, March, Matra, Tecno, Tyrrell, Amon, BRM, Ensign, Williams).

Foto: https://en.wikipedia.org/wiki/Chris_Amon#/media/File:Grand_Prix_68_Zandvoort_.Chris_Amon_(Ferrari),_Bestanddeelnr_921-4611.jpg Foto: https://en.wikipedia.org/wiki/Chris_Amon#/media/File:Grand_Prix_68_Zandvoort_.Chris_Amon_(Ferrari),_Bestanddeelnr_921-4611.jpg Amon za volanom Ferrarija 1968.

Niz problema i kvarova koji ga je kroz karijeru zadesio dok je bio u vodstvu raznolik je do komične mjere. Najveći peh vjerojatno ga je zadesio 1968. u Monacu – Amon je suvereno vodio u utrci sve do nekoliko krugova prije kraja, kad se njegov bolid pokvario i morao je stati. U Monzi je 1969. vodio u utrci dok mu se guma nije probušila, zbog čega je pao na četvrto mjesto, a u JAR-u 1971. zbog problema s mjeračem protoka goriva ponestalo mu je goriva nekoliko krugova prije kraja.

DNQ, DNF i DSQ u jednoj utrci

Nijemac Hans Heyer rođen je 16. ožujka 1943. Poznat je po tome što je u Formuli 1 nastupio u samo jednoj utrci, na svojoj domaćoj stazi 1977. U to vrijeme već je bio solidnu karijeru kao vozač tour automobila i utrka izdržljivosti. Nije imao previše iskustva u jednosjedima, i u kvalifikacijama nije uspio biti dovoljno brz da nastupi u utrci (nedostajalo mu je četiri desetinke). Ipak, bio je prva rezerva, što znači da bi dobio priliku da je neki drugi vozač otkazao nastup. Međutim, to se nije dogodilo, no to ga nije previše omelo – uz pomutnju na stazi uskočio je u svoj bolid, krenuo iz boksa te odvozio 9 krugova prije nego što mu se bolid pokvario. Dogodilo se to prije nego što su ga suci utrke stigli diskvalificirati. Tako je Heyes u svom jedinom nastupu u F1 uspio ne se kvalificirati, ne završiti utrku i biti diskvalificiran.

Formula, bob, jahanje, avioni

Alfonso de Portago (11. listopada 1928. – 12. svibnja 1957.) bio je španjolski aristokrat sa jako zanimljivim životopisom. Nastupao je za Ferrari 1956. i 1957., od čega je jednom završio i na podiju.

No, motosport mu nije bio jedina strast. Naime, sa svojim rođacima osnovao je španjolski tim za bob i nastupio na Zimskim olimpijskim igrama 1956. Završio je četvrti, a bronca mu je izmakla za samo 0,14 sekundi.

Uz to, dvaput je nastupao na Grand Nationalu, utrci jahanja konja koja se održava u Engleskoj svake godine od davne 1939.

Foto: https://www.motorsportmagazine.com/archive/article/april-1997/54/de-portago/ Foto: https://www.motorsportmagazine.com/archive/article/april-1997/54/de-portago/ De Portago u Ferrariju

Vrijedi spomenuti i jednu anegdotu iz njegove mladosti – sa 17 godina navodno je osvojio okladu i 500 dolara nakon što je posudio omanji avion i proletio njime ispod londonskog Tower Bridgea (i pritom odmah izgubio svoju netom dobivenu dozvolu za pilotiranje avionom).

Naravno, za uzbudljive oklade ne morate pilotirati avione kroz uska mjesta, dovoljno je posjetiti Admiral Bet, Admiralovu online kladionicu.