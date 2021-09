Najčešće korišteni programi perilica rublja – koristite li ih i vi?

Razni modeli perilica rublja podržavaju drugačije programe kao što su brzo pranje, pranje vune te uobičajeni programi pranja odjeće na raznim temperaturama. Osim toga, možete pokrenuti centrifugu ili samo dodatno osvježiti robu.

Program pranja sintetičke i pamučne odjeće

Brojne perilice imaju posebne programe za pranje odjeće od pamuka te sintetičkih materijala. Glavna razlika je u temperaturi. Pamučna odjeća i posteljina peru se na višim temperaturama, dok je onu sintetičku potrebno prati na nižim temperaturama, dakle na 30° ili na 40°. Osim toga, razlika je i u broju okretaja te u jačini centrifuge. Centrifuga je jača na programima za pranje pamučnog rublja, dok programi za pranje sintetike broje manje okretaja. Ovi zadnji ujedno se nazivaju i „laka njega“, budući da su osmišljeni za pranje odjeće od viskoze i poliestera koja je ipak malo osjetljivija od pamuka. Dakle, kao što smo ranije naveli, ovi se programi izvode na nižim temperaturama. Većina perilica ima program za pranje pamučnog rublja, no nemaju sve perilice program za pranje sintetičkog. Stoga, ako imate puno osjetljive odjeće poput svilenih bluza i haljinica, a trebate kupiti novu perilicu, onda obavezno vodite računa o tome da odabrani model ima program koji je vama potreban.

Programi za pranje vunene odjeće/ programi ručnog pranja

Vuna je također iznimno osjetljivi materijal koji zahtijeva pravilnu njegu i održavanje. Program za pranje vunene odjeće se naziva još i program ručnog pranja. Odjeća se također pere na niskim temperaturama, a pri tom je određen minimalni broj okretaja bubnja da ne bi došlo do nepotrebnog oštećenja odjeće. Dakle, ako imate puno osjetljive vunene ili svilene odjeće, vaša perilica za rublje bi trebala imati program za pranje navedene robe. Ako se pitate koliko okretaja treba imati perilica rublja, odgovor bi bio 1200. Što je veći broj okretaja, odjeća se više cijedi i ujedno ćete smanjiti troškove sušilice.

Sportski programi

Ovakvi su programi namijenjeni za pranje sportske odjeće od mikrovlakana. Osmišljeni su s ciljem uklanjanja tragova znoja i neugodnih mirisa. Poput ranije navedenih, i ovi se izvršavaju na nižim temperaturama. Neke perilice imaju posebne programe koji omogućuju pranje sportskih trenirki, što je jako korisno ako ste sportski tip i ormar vam je pun sportske odjeće.

Programi brzog pranja

Ovi su programi brzog pranja rublja jako popularni zato što u svega 15 minuta ili pola sata mogu osvježiti robu. Kao što se daje naslutiti, temperatura vode tijekom izvođenja ovih programa nije veća od 30°. Isto tako, ovi programi neće oprati eventualne mrlje; oni su namijenjeni za osvježavanje robe koja je dugo stajala u ormaru, a idealni su i za osvježavanje uniforme, jastučnica od ukrasnih jastuka i sl.. Neke perilice imaju više mogućnosti kada su u pitanju programi brzog pranja. Imajte na umu i to da je unaprijed određena težina odjeće koju bubanj podnosi na ovakvoj vrsti pranja. Neki modeli mogu izvoditi programe brzog pranja s punim opterećenjem dok drugi dopuštaju samo 1,5 kg robe. Gotovo svi koji svakodnevno peru odjeću pitaju se koliko struje troši perilica rublja. Potrošnja ovisi o tome perete li rublje u niskoj ili visokoj tarifi, ali i o učestalosti pranja. Osim toga, i model perilice igra važnu ulogu. No, postojeći statistički podaci ukazuju na to da perilica godišnje potroši oko 350 kWh.

Koliko vode troši perilica rublja također ovisi o modelu, ali i o tome koje programe pranja najčešće koristite. Noviji modeli perilica sigurno troše puno manje, nego stariji. Prosječna potrošnja vode u jednom pranju za 5 kilograma rublja iznosi oko 50 litara. Ovo se, dakako, odnosi na nove modele. Stariji troše i do 10 litara, što je očiti pokazatelj da je pravo vrijeme da dugoročno uštedite na računima za struju i kupite novu perilicu.