Najbolji pametni satovi na tržištu

Pametni satovi su multifunkcionalni uređaji za praćenje tjelesnih aktivnosti, a samim time i zdravlja, zatim, digitalni novčanici budući da omogućuju beskontaktno plaćanje, a u nekim slučajevima koriste se i kao telefoni, čak i onda kada nemate pametni telefon u blizini.

Kao što možemo vidjeti, pametni satovi su puno više od uređaja za praćenje fitnes aktivnosti jer imaju ugrađene dodatne zdravstvene funkcije koje vam mogu spasiti život. Sukladno tome, ovi gadgeti koje nosimo na ručnom zglobu otkrivaju eventualna upozorenja o povišenom pulsu i automatski vas mogu povezati s hitnim službama u slučaju da puls padne ispod normalne granice. Osim toga, očitavanje elektrokardiograma i razine kisika u krvi također je jedna od važnijih prednosti pojedinih modela pametnih satova.

Apple Watch Series 6 pametni satovi

Apple pametni satovi iz serije 6 najbolji su Apple modeli u današnje vrijeme, sve dok ih, naravno, uskoro ne zamijeni Apple 7. No, bez obzira na to „šestica“ se nadogradila na „peticu“ odnosno na sve one pozitivne značajke i funkcije kao što su brojne zdravstvene funkcije, svijetao zaslon i uređaj za očitavanje zasićenosti krvi kisikom. Osim toga, Apple Watch prvi puta dolazi u plavoj i crvenoj boji te iz tog razloga privlači pažnju kupaca bez obzira na spol. Seriju 6 karakterizira četvrtasti ekran s analognim, ali i digitalnim prikazivanjem sata. Kućište je izrađeno od aluminija te je ažuriran OLED Retina zaslon s funkcijom Always On. Ovo su upravo jedni od onih modela koji prate srčanu aktivnost. Dakako, imaju ugrađen i kompas, GPS te visinomjer. Vodootporni su, što znači da ih ne morate skidati dok uživate u vodenim aktivnostima. Ostale karakteristike Apple Watch Series 6 pametnih satova odnose se na sljedeće:

praćenje i precizno procjenjivanje sportova,

mjerenje i upozoravanje na preglasnu razinu buke u vašoj blizini,

motiviranje na ostvarivanje zadanih ciljeva

reproduciranje glazbe

prikazivanje obavijesti s mobilnog telefona i tako dalje.

Bez obzira na to što je vijek trajanja baterije ovih modela tek nešto više od 18 sati, vjerujemo da će vas razveseliti činjenica da je serija 6 u potpunosti napunjena već za 90 minuta. To je uvijek jako korisno, budući da pametne satove više ne morate puniti samo preko noći. Kad smo kod spavanja, Apple Watch Series 6 pametni sat ima dodatne funkcije praćenja sna, što također pridonosi boljem zdravlju organizma.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic pametni sat

Ovaj pametni sat ubraja se u najbolje za Android operativni sustav. Samsung je odbacio „Active“ brend te za svoju najnoviju liniju pametnih satova predstavio upravo ovaj, Galaxy Watch 4 sportskog dizajna i Classic verziju s određenim luksuznim karakteristikama poput rotirajućeg okvira.

Zahvaljujući senzoru 3 u 1, Galaxy pametni sat mjeri otkucaje srca, očitava EKG, prati zasićenost krvi kisikom i sl. Ima ugrađen barometar, akcelerometar, svjetlosni senzor te žiroskop. Izrađen je od nehrđajućeg čelika, a pokreću ga baterija od 361 mAh te dvojezgreni procesor Exynos W920. Da stvar bude bolja, ima 1.5 GB RAM te 16 GB unutarnje memorije.

Pametni satovi iz Fitbit Sense kolekcije

Riječ je o pametnim satovima koji dolaze s naprednijim wellness i zdravstvenim značajkama u odnosu na prethodnu liniju satova (Versa). Poput prijašnjih modela, i ovaj ima ugrađen EKG senzor odobren od strane Američke Agencije za hranu i lijekove te onaj za očitanje kisika u krvi, ali i za mjerenje elektrodermalne aktivnosti na koži. Ono što posebno treba spomenuti odnosi se na činjenicu da su Sense modeli kompatibilni i s iOS i s android operacijskim sustavom. Imaju ugrađeni GPS, Alexu i slične korisne aplikacije.