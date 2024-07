PBZ NAJBOLJA BANKA U HRVATSKOJ / Nagrada za izvrsnost Euromoney 2024.

Obavještavamo da je Nagradu za izvrsnost Euromoney 2024. (The Euromoney Awards for Excellence 2024) dobila Privredna banka Zagreb (PBZ), dio Intesa Sanpaolo Grupe, u kategoriji za najbolju banku u Hrvatskoj (Croatia's Best Bank).