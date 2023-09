Kada bi upitali staru Slavonku što je bećarac, vjerojatno biste čuli njenu istinu koja seže unatrag desetljećima. Bećarac je za Slavonca mnogo više od melodije; to je odgovor na pitanje što je život, ispričan stihovima i notama. Bećarac obuhvaća sve trenutke, i one divne i one tužne, jer, kako su to Houra i Krznarić napisali u bezvremenskom hitu Prljavog kazališta "Uzalud vam trud svirači": "Uz pjesmu mi se evo rodimo, uz pjesmu umiremo...".

Slavonija živi s pjesmom već generacijama, a bećarac je tu da podijeli radost i olakša teret života, izražava sve, od sreće do tuge, od ljubavi do svakodnevnih izazova. Ovaj glazbeni fenomen postao je dragocjeni biser Reprezentativne liste nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, dokaz da je pjesma nositeljica naše duše, razumljiva svima bez obzira na jezik.

Sada, bećarac ima svoj dom, Muzej bećarca u Pleternici. Ovdje, kroz izložbe i priče, doživjet ćete dušu Slavonije, gdje rad i osmijeh idu ruku pod ruku. Muzej bećarca ostavlja posjetitelje bez daha, razotkrivajući bogatstvo i raznovrsnost sudjelovanja bećarca u životima ljudi i cijele Slavonije.

Bećarac nije ograničen na scenu i nastupe; on je neizostavan dio svakog događaja u Slavoniji, a neki čak posvećuju svoje manifestacije upravo njemu. Bećarac je univerzalno "sredstvo" spajanja ljudi jer gdje god da dođete i odakle god da dođete, prvim tonovima bećarca ćete se osjećati kao kod kuće. To je dar koji ovaj narodni napjev daje svima koji otvore svoje srce.

Muzej Bećarca pruža mnogo više od izložaka. To je putovanje kroz vrijeme, običaje, kulturu i tradiciju Slavonije. Bećarac nije samo pjesma, on je život. On je dio ljudi, običaja i manifestacija, i prelazi s koljena na koljeno.

Posjet Muzeju Bećarca nije samo putovanje kroz tradiciju, već i upoznavanje s pulsirajućim srcem Slavonije, gdje bećarac živi u svim svojim oblicima i odjecima. Osjetit ćete široku slavonsku dušu, koja se kroz bećarac neprestano izražava: "Dok smo živi i dok će nas biti, bećarluk se mora nastaviti."