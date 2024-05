MLADIĆU IVANU POTREBNA JE NAŠA POMOĆ, A BRUNO LEROTIĆ PONOVNO UJEDINJUJE HRVATSKU ZA BOLJI ŽIVOT

Mladić koji je Riječanima bio poznat po svom predivnom glasu jer je njime uveseljavao sve prolaznike. Volio je putovati, igrati vaterpolo, ali najviše od svega pjevati. Ivan Ferderber živio je život punim plućima, a onda je preko noći postao nepokretan zbog nesretnog slučaja. Sada se više ne može kretati ni govoriti, a kamoli pjevati. Jedan mladi život izgubio je svoj sjaj, jer više sam ne može ništa, ali i u najgorim trenutcima uvijek ostaje nada u bolje sutra.

Ivan, koji je do trenutka nesreće živio sam, rijetko kad bio doma, sada živi s ocem u jednosobnom stanu te iz doma izlazi samo na liječničke preglede. Uz oca koji se brine o njemu, redovito u pomoć dolazi i Ivanova sestra. No, čak i u ovim najtežim trenutcima ne gube vjeru da će njihov brat, odnosno sin, jednog dana ponovno moći sam hodati. Kako bi stvorio šansu za bolji život, Ivan bi trebao otići u Švicarsku na liječenje, ali obitelj trenutačno nema dovoljno novca da bi ga poslala tamo.

Upravo iz tog razloga u priču je došao Bruno Lerotić, koji je poznat po brojnim akcijama pomoći za one najpotrebitije. Bruno je na svojem Instagram profilu objavio barkod preko kojega svatko može donirati bilo koji iznos izravno Ivanovom ocu Leonardu. Kako je i sam rekao, nije bitno koliko će tko donirati, bitno je pomoći pa makar to bilo i sa 1€.

Ispod slike je također napisao i kratak tekst te svima pokušao približiti situaciju u kojoj se Ivan našao:

„Pa zamislite dragi moj da jedna vožnja biciklom doma sve promjeni, da radi manjka ulične rasvjete jedan običan ležeći policajac napravi da ležite doma potpuno nepokretni.. Da više ni hodat ne možete, nakon što ste proputovali pola svijeta jer vas je to veselilo. Zamislite i da ne možete pričat, a da ste svojim glasom veselili sve ljude koji su se našli na ulicama Rijeke, dok je ovaj mladić pjevao. Zastali su da ga poslušaju i bace koji euro u njegovu škrabicu… Sada leži doma niti može hodati niti pričat, a kamoli pjevat…ne može više niti zamisliti da nastavi svoj život, jer sve što on želi je da ovo prestane. Ali, sada je red da se napuni malo veća škrabica i to sa punih 250 000 eura kako bi mogao imat bilo kakve šanse da nastavi sa normalnim životom pomoću liječenja u Švicarskoj. Da ga otac ne hrani kroz sondu, da otac i sestra svog sina i brata u invalidskim kolicima jednom u 10-ak dana, na rukama, uz nekoliko stepenica iznesu van kako bi udahnuo zraka i vidio da postoji šansa za životom… Sada je red da još jednom pokažemo od čega smo..1 ili 100 ili 1000 eura - sami birate, sami znate svoje mogućnosti, jer znate da imate srca i volje tamo gdje ne postoji šansa… Ne postoji opcija da se ovo riješi ako se mi ne uključimo i zato sam spremno preuzeo zadatak i dao obećanje obitelji da nećemo prestat sa akcijom dok se ne skupi potreban iznos…“

Hrvatska je već nekoliko puta dokazala da će rado pomoći svima koji su u potrebi, a Bruno vjeruje da će ista priča biti i ovog puta te kako će Ivan otići na liječenje i napredovati u svom oporavku.

IBAN: HR9024020063100222392



Opis plaćanja DONACIJA ZA IVANA