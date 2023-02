Ministarstvo sufinancira električne pastire – kako ih odabrati?

Ministarstvo poljoprivrede sufinancira postavljanje električnih pastira koji sprječavaju štete od divljači na poljoprivrednim površinama, a nedavno je u tu svrhu raspisan i natječaj vrijedan četiri milijuna kuna.

“Najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 50 tisuća kuna odnosno 6.636,14 eura. Novčana sredstva namijenjena su isključivo za podmirenje troškova kupnje zaštitnih sredstava – električnih ograda (pastira) i žičanih ograda (mreža/pletiva)“, priopćili su.

Upravo to povod je brojnim poljoprivrednicima i lovačkim društvima za kupnju spomenutih uređaja.

Od Davora Doleneca iz Lovačke udruge “Trakošćan” iz Bednje doznali smo da poljoprivrednicima na području njihovog lovišta posuđuju električne pastire kako bi umanjili štetu od divljači. Daju ih onima koji imaju veće površine i koje su udaljenije od naselja. “Onima koji su bliže i imaju manje površine osiguravamo repelente za zaštitu poljoprivrednih površina, usjeva i nasada“, kaže nam dodavši da su do sada sve financirali sami od članarina.

Isto radi i Lovačko društvo “Šljuka” iz Popovače, a član Danijel Cvetić kaže kako ondje štetu najčešće rade divlje svinje i jeleni i to na kukuruzu.

Električne pastire i pripadajuću opremu nabavili su od tvrtke Vitalis iz Đakova, a osim lovaca kupci su im često i stočari koji svoje životinje drže na otvorenom. Kako se oni postavljaju, što je sve potrebno od opreme, kolika je to investicija i na što obratiti pažnju doznali smo od Nevena Šimića iz spomenute tvrtke koja ih ima u ponudi kao i svu opremu potrebnu za njihovo postavljanje.

Prvi korak je, doznajemo, odabir uređaja ovisno o vrsti životinja koje se ograđuju ili onima od kojih želite obraniti svoje usjeve, posjed i slično. “Primjerice svinje i goveda imaju osjetljivu kožu i kod njih se pastir bira prema dužini ograde dok je kod ovaca zbog vune i divljači radi dlaka potreban što snažniji uređaj“, pojašnjava nam Šimić.

Pastiri na solarno napajanje sve popularniji

Osim toga potrebno je odrediti točnu površinu koja se ograđuje, što je površina veća, potreban je snažniji pastir s većom izlaznom snagom koja se mjeri u džulima. Također trebamo voditi računa i o vrsti životinja koje ograđujemo ili od kojih se branimo.

Popularno je, kaže, i solarno napajanje pogotovo ako nemate struju na površini koju ograđujete ili ako je riječ o udaljenim lovištima. “Instalira se solarna ploča koja se spaja s uređajem i akumulatorom i tako ih napaja“, objašnjava nam Šimić. Međutim, osim njih tvrtka Vitalis u ponudi ima i akumulatore na punjive baterije.

Prije postavljanja pastira važno je odabrati i stupove, a naš sugovornik kaže da se ljudi najčešće odlučuju na one drvene jer su jeftiniji iako je, napominje, prednost plastičnih koje oni imaju u ponudi to što na sebi imaju ugrađene izolatore na koje se provuče žica ili traka. “To olakšava njihovo postavljanje, a za drvene se izolatori naknadno kupuju“, kaže dodavši da se stupovi postavljaju najčešće na razmak od tri do četiri metra jer se tada žica najbolje može nategnuti.

Za obranu od divljači žice s većom prekidnom silom

Naglasio je i da je bitno nakon odabira pastira zbrojiti sve redove žica i prema toj dužini odabrati onaj koji može pokriti svu duljinu ograde i imati dovoljnu jačinu u džulima da napaja žice. “Ako se ograđuje od divljači, žica mora imati što veću prekidnu silu koja označava njezinu čvrstoću. Dakle, manje će biti pucanja i štete na njoj“, dodaje Šimić.

Isto tako ako se postavlja ograda čija je dužina više kilometara, onda se bira žica koja ima što manji otpor. “Što je on niži to ona bolje provodi impuls i bit će jednak udar primjerice na petom i prvom kilometru“, dodaje on.

Važno je napraviti i dobro uzemljenje jer bez njega nema ni dobrog udara. Prema riječima našeg sugovornika, na svakom uređaju iz ponude njihove tvrtke piše koliki je potreban broj uzemljenja.

Šimić napominje i to da električni pastir ne može ozlijediti ljude ni životinje. “Izazvat će samo kratki neugodan udar”, dodaje. Također, ograda pod naponom trebala bi se označiti i vidljivim oznakama upozorenja za ljude kako bi ispoštovali vizualnu uočljivost.

Pitali smo ga i za primjer izračuna cijene na površini od jednog hektara. “Za ograđivanje jednog hektara potrebno je 400m žice. Ukupno nam je potrebno 2,4 km žice ako postavljamo žicu u 6 redova. Treba odabrati pastir koji može pokriti dužinu ograde od 2,4 km“, dodaje. Kako kaže, izbor jačine džula ovisi o financijskoj situaciji kupca, ali njihova preporuka je krenuti s jačinom od četiri do pet džula.

“Slabiji pastir je za manje površine i životinje poput svinja i konja“, napominje. Osim žica, postaviti se mogu i sajle koje imaju veliku prekidnu silu. “Kupac treba odlučiti, ali mi uvijek preporučujemo onu žicu ima veliku prekidnu silu i nizak otpor. Skuplje su u startu, ali je to dugoročno isplativije zbog mogućih oštećenja. One imaju i UV zaštitu od sunca“, otkriva nam.

Za površinu od jednog hektara bit će potrebno i oko 133 stupova ako se postavljaju na razmak od tri metra. Nadalje, treba odabrati i ručku za vrata u ograđeni dio koje mogu biti obične ili s oprugom koja je rastezljiva do pet metara kako bi se u posjed moglo ući i s poljoprivrednim strojevima.

Uz svu opremu preporučeno je kupiti i tester napona kojim se on prati i provjerava je li jednak na svim mjestima. “Ako na parceli nema struje i uzimaju se solarni paneli za napajanje u tom kompletu se uzima solarni modul, regulator punjenja te konektor”, dodaje Šimić.

Solarni komplet već od 2.500 kuna

Kaže kako oni u trgovini kupcu sve pripreme, zaleme što treba i to je uključeno u cijenu. Isporuke vrše isti ili sljedeći radni dan dostavnom službom na području cijele Hrvatske, ali i drugih zemalja Europske unije.

