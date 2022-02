Mikrobiom u starijoj životnoj dobi

Svaka osoba se suočava sa starenjem na sebi svojstven način. Mnogi odustaju od aktivnog života, smatrajući kako je bolest jedino što predstoji, dok tek pojedincima starenje služi kao razdoblje u kojem prikupljenu mudrost usmjeravaju ka poboljšanju kvalitete života i mijenjanju životnih navika, kako bi bili vitalni i aktivni. Dr.sc. Katarina Fehir Šola, mag.pharm., univ.mag.pharm, donosi savjete o tome kako poboljšati kvalitetu života brigom o zdravlju, konkretno crijevima.

Crijeva - temelj zdravlja i u starijoj dobi

Jedan od čimbenika vitalnog i aktivnog života leži u crijevima, a to su crijevne bakterije. Crijevna mikrobiota, odnosno crijevni mikrobiom, kojeg čine svi mikroorganizmi u crijevima zajedno s njihovim genetskim materijalom,u fokusu je medicinskih istraživanja zadnjih godina. Sastav mikrobiote ovisi o više faktora kao što su spol, lokacija, fizička aktivnost i primjena lijekova. Na crijevne mikroorganizme, koji su ključni za imunitet i cjelokupno zdravlje, ne utječu samo prehrana, stres, okolišni čimbenici (život u zajednici, obitelji ili domu za starije i nemoćne), već i starenje. Crijevna flora mijenja se starenjem, a uglavnom dolazi do smanjenja broja bifidobakterija.

Postoje dokazi da su upalni procesi, oksidacijski stres i crijevna mikrobiota u izravnoj vezi s prehranom, te da je moguće odgoditi promjene koje nastaju starenjem ako se intervenira pravilnom prehranom i/ili nadopunom pojedinih nutrijenata. Također, ustanovljeno je da određeni sojevi probiotika (tzv. dobre bakterije) utječu na poboljšanje simptoma ulceroznog kolitisa i iritabilnog kolona te se dovode u vezu s redukcijom upalnih citokina.

Veza crijeva i mozga

Neravnoteža mikroorganizama u crijevima povezana je s oštećenjem crijevne funkcije i aktiviranjem imunosnog sustava te dovodi do oslobađanja upalnih medijatora i drugih neuroaktivnih molekula u sistemsku cirkulaciju odakle dopiru do mozga te rezultiraju promjenama u spoznajama i ponašanju. Zbog toga možemo reći kako su crijeva i mozak usko povezani, a tvore crijevno-moždanu os. Središnji podražaji, poput stresa, mogu poremetiti imunitet sluznice, djelovati na mikrobiotu crijeva te dovesti do disfunkcije crijeva što posljedično može dovesti do upalnih stanja i bolesti. Bolesti koje su povezane s crijevno-moždanom osi su depresija, anksioznost, IBS, visceralna bol, pretilost, autizam i Parkinsonova bolest.

Dobre crijevne bakterije kao saveznik starenja

Utjecaj na ravnotežu crijevnih bakterija u osoba starije životne dobi dodatnim uzimanjem probiotika, prebiotika i sinbiotika može biti učinkovito u poboljšanju kvalitete života u starijih osoba.

Svakodnevna primjena probiotika, odnosno sinbiotika, u starijoj životnoj dobi ima povoljan učinak na ravnotežu u crijevima koja štiti crijevnu sluznicu, poboljšava apsorpciju vitamina i minerala te potiče proizvodnju različitih aminokiselina. Optimalno zdravlje crijeva koje postižemo uzimanjem točno određenih sojeva probiotika čini temelj za zdrav život.

Razdoblje nakon navršene 50. godine ne mora podrazumijevati stagnaciju na svim životnim poljima, već može biti razdoblje u kojem smo i dalje aktivni i uživamo u životu te plodovima svojih životnih iskustava i postignuća. Bitno je promijeniti ono najteže, svoj stav prema starenju i - uzimati dobre bakterije (probiotike).

Koji probiotik izabrati?

Glavna odlika probiotika (sinbiotika) je da su sigurni za primjenu te nemaju nuspojava niti štetnih učinaka. Za dobar odabir probiotičkog pripravka važno je znati točne probiotičke sojeve za određenu namjenu te je važno da je njihovo djelovanje klinički dokazano, stoga poslušajte savjet ljekarnika oko odabira idealnog probiotičkog pripravka. Nisu svi probiotici isti!

OMNi-BiOTiC® Aktiv sadrži čak 11 posebno odabranih, znanstveno istraženih sojeva bakterija - bifidobakterija, laktobacila i laktokoka koji nastanjuju crijeva u potpunosti. Jedna doza ovog sinbiotika sadrži 5 milijardi crijevnih bakterija humanog podrijetla.

OMNi-BiOTiC®sinbiotici dokazani su kliničkim studijama i slijede kriterije kvalitete Svjetske zdravstvene organizacije i Svjetskog gastroenterološkog društva, a mogu se pronaći u svim bolje opremljenim ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama te odabranim DM prodavaonicama, kao i na web stranici Instituta AllergoSan - www.omni-biotic.hr.