Prva kava u Hrvatskoj poslana dronom

Svjetioničaru na otok Babac kava „doletjela“ s Pašmana

Ivica Prskalo, svjetioničar s otoka Babca, prva je osoba u Hrvatskoj kojoj je kava poslana ekskluzivnim prijevozom. Naime, Jubilarna kava, koju je Franckov barista svježe pripremio samo za njega, poslana je s otoka Pašmana na Babac ni više ni manje nego – dronom. Ovim potezom Franck je postao prvi proizvođač kave u Hrvatskoj koji je poslao kavu dronom sa željom da iznenadi udaljenog kavoljupca povodom jubilarnih 25 godina Ciglice.

Svjetioničar Ivica Prskalo na Babac je s obitelji doselio prije šest godina, a živi u svjetioniku koji je izgrađen 1874. godine. Ivica, koji se brine za sigurnost brodova i posade navodeći ih u naše luke, dan ne može zamisliti bez kave koja mu je ovoga puta dostavljena u termosici na uistinu originalan način. Svježe pripremljena Ciglica tako je „preletjela“ do Babca koji je udaljen jednu nautičku milju od Pašmana. Ovaj neobičan let bilo je moguće pratiti i uživo na društvenim mrežama, a kako je sve to izgledalo možete provjeriti na Franck Hrvatska Facebook stranici.

Franck ovime na simboličan način slavi svoju Jubilarnu kavu koja je prvi put predstavljena 1972. te je ubrzo postala neizostavan dio svakodnevice u hrvatskim kućanstvima. Svoj današnji specifični oblik, odnosno vakuumirano pakiranje koje joj je osiguralo nadimak Ciglica, dobila je 1993. godine. Povodom 25 godina Ciglice, Franck je razvio i nedavno predstavio nove okuse mljevene kave, Jubilarna Intense i Jubilarna Sensual, te svim zaljubljenicima Jubilarne omogućio još širu paletu.

Novi okusi kombinacija su vrhunskih arabica i robusta iz Srednje i Južne Amerike, Afrike i Azije. Jubilarna Intense moćna je kava s prirodno prisutnim notama tamne čokolade i arome slatkastih začina, dok Jubilarnu Sensual karakteriziraju arome mliječne čokolade i lješnjaka.