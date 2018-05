Ekskluzivno

PUBLICIS GROUPE LANSIRAO AI PLATFORMU MARCEL

Marcel će ubrzati transformaciju Publicis Groupe-a iz holding kompanije u poslovnu platformu od 80 000 zaposlenika!

Dugo očekivana, inteligentna platforma Marcel, nazvana po osnivaču Publicis Groupe-a Marcelu Bleustein-Blanchetu, danas je predstavljena svijetu. Njome su srušena sva ograničenja u poslovanju i povezivanju čak 80 tisuća zaposlenika grupe na globalnoj razini. Točnije, započeta je nova era kreativnosti i inovacija koja će, osim transformacije kompanije, donijeti pozitivnu promjenu čitavoj industriji.

”Vođeni motom The power of One, djelovali smo u smjeru objedinjavanja data-e (podataka), kreativnosti i tehnologije. Pomoću Marcela povezali smo talent i prilike koje nam se pružaju, te dokazali predanost izvrsnosti koju pružamo klijentima. Ovime smo također u prvi plan stavili kreativne umove koji će sada u potpunosti uživati slobodu da uče, dijele, kreiraju i napreduju, više nego bilo gdje drugdje.”– rekao je u svom obraćanju javnosti predsjednik i CEO Publicis Groupe Arthur Sadoun.

”Izgrađen na četiri ključna stupa; znanju, povezanosti, mogućnosti i produktivnosti, Marcel će višestruko osnažiti Publicis i cjelokupnu industriju koja se u posljednih četrdesetak godina muči s evolucijom. Time se kontroverzna odluka o jednogodišnjoj pauzi na festivalima pokazuje potpuno opravdanom.” – dodao je Sadoun.

Marcel trenutno testira 100 alfa korisnika, a već u lipnju će pristup beta verziji dobiti novih 1000 zaposlenika grupe. Oni će putem povratih informacija pomoći u usavršavanju aplikacije koja za cilj ima da do 2020. godine pokriti 90% zaposlenika Publicisa.

Publicis Groupe u Hrvatskoj

U Hrvatskoj Publicis Groupe djeluje od 1996. godine. Na globalnoj razini ostvaruje čak 52% prihoda od digitalnog oglašavanja što je čini liderom u tom segmentu. Marcel je značajan korak u jačanju te pozicije.