OSVOJI STARTNI PAKET ZA WFL / Lidl je partner Wings for Life World Run utrke 2022.

U velikoj humanitarnoj nagradnoj igri koja će u Lidlu trajati od 1. do 31. ožujka možete osvojiti startninu za Wings for Life World Run utrku koja će se održati 8. 5. 2022. u Zadru. Za svaku kupljenu limenku Red Bulla, Lidl će donirati 0,50 kn zakladi Wings for Life. U Lidlovim trgovinama će se kroz nagradnu igru moći osvojiti ukupno 105 startnina.