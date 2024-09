LIDL I LUPILU, PARTNERI PONOSNIH RODITELJA

Lidl Hrvatska će podijeliti 20.000 besplatnih paketa dobrodošlice za bebu, a sve kako bi roditeljima i onima koji će to uskoro postati olakšao prijelaz u novu ulogu roditelja. Osim toga, Lidl je odlučio podržati projekt Nevidljiva – izložbu posvećenu majčinstvu u organizaciji osnivačica portala Supermame.hr, portala posvećenom roditeljstvu s kojim godinama uspješno surađuje, i fotografkinje Ane Surač.

U okviru Lupilu programa „Sve što beba treba“, u Lidlu su pripremili 20.000 besplatnih Lupilu paketa i pozvali roditelje da se prijave putem Lidl Plus aplikacije i testiraju Lupile proizvode. Interes roditelja za Lupilu pakete je bio izuzetan, pa je tako već u prvim danima ostvaren gotovo maksimalan broj prijava.

Svaki paket, osim Lidlovih proizvoda, sadrži i personalizirani vodič „Sve što beba treba“ s imenom djeteta. U personaliziranom vodiču su okupljeni vrijedni savjeti pedijatara, psihologa, roditelja sa sličnim iskustvima i drugih uglednih stručnjaka kako bi se roditeljima pomoglo u brizi i odgoju mališana.

Lidl Hrvatska na svojoj stranici lupilu.hr već niz godina okuplja stručnjake koji svojim savjetima pomažu mladim roditeljima u izazovima pred kojima se nalaze, a da je stvarno partner ponosnih roditelja u svim situacijama, Lidl pokazuje i podrškom projektu „Nevidljiva“.

Projekt „Nevidljiva” nastavak je serijala „Ovo je majčinstvo” kojim su osnivačice portala Supermame, Sonja Švajhler i Martina Friganović i fotografkinja Ana Surač pokrenule iskreno progovaranje o svim aspektima majčinstva. Upravo je nevidljivost onaj najteži dio majčinstva s kojim se susreću mnoge žene počevši od trudnoće. To nije samo onaj nevidljivi teret svakodnevice i brige o kućanstvu i djeci koje majke nose na svojim leđima, nego i nevidljivost kad su u pitanju teme poput gubitka bebe, neplodnosti, diskriminacije na poslu, traume na porodu, manjka podrške, post-porođajne depresije itd. Upravo zato, foto izložbom “Nevidljiva” želi se ukazati na sve probleme s kojima se susreću žene i majke prije i nakon trudnoće. Otvorenje same izložbe popraćeno je panelom na kojem je sudjelovao i Lidlov dugogodišnji suradnik, prof. dr. sc. Milivoj Jovančević, a prisutnima se obratila i voditeljica Sektora korporativnih komunikacija Marina Dijaković: „Podrška izložbenom projektu “Nevidljiva” proizlazi iz višegodišnje kvalitetne i uspješne suradnje koju Lidl ima s osnivačicama portala Supermame. Kroz Lidlov brend Lupilu koji zaista nudi cjelovit asortiman za bebe i djecu, nastojimo pokazati da smo partner i saveznik mladim roditeljima. Naši kupci prepoznaju da Lidl stoji uz mlade roditelje od prvog dana i to dokazuje podatak da smo u rekordnom roku ostvarili 20.000 prijava za naše Lupilu pakete dobrodošlice za bebe. Kao nastavak te priče, Lidl je podržao i ovaj projekt koji, uz priču o hrabrim majkama kroz upečatljive umjetničke fotografije, prenosi snažnu poruku o važnosti podrške i zajedništva u okviru uloge majčinstva.“

