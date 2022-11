Nakon Zagreba, jedan od najboljih hrvatskih elektroničkih festivala održao se u američkoj prijestolnici zabave

Tablete za mamurluk neće biti dovoljne svim posjetiteljima Las Vegasa koji su prethodnog vikenda partijali na "LMF Las Vegas - Episode 01" festivalu. 15 prominentnih DJ-eva nastupilo je pred američkom publikom u prostoru AREA15 i na opće oduševljenje svih prisutnih pokazali su Američkoj industriji zabave (koja slovi kao prva u svijetu) da ipak imaju još nešto za naučiti po pitanju glazbe i partijanja. Očiti nedostatak elektroničke scene najbolje opisuju impresionirani uzvici domaće publike koji su se čuli i preko najtvrđih baseva za vrijeme festivala - "Now this is real music, motherf***ers!".

Las Vegas - Grad koji nikad ne spava, partijao po "hrvatski"

Stanovnici Las Vegasa nemaju običaj ispijanja jutarnjih kava na terasama kafića kao što je to uobičajeno kod nas. Ipak, ovoga puta su bili primorani preuzeti dio naše kulture. Uz jutarnju kavu sliježu se dojmovi maestralno održanog festivala. Prvu večer festivala hrvatsku elektroničku scenu predstavljali su Wekingz, Dallerium, Joe2Shine, Kosta Radman, Dancelectric, Damir Ludvig i Kraundler, dok su drugu večer Elena Mikac, Tom Bug, Vedran Car, Yakka, Marina Karamarko, DJ Jock i Tomo In Der Muhlen bili zaslužni za teleportiranje američke publike na zagrebačko izdanje festivala, te im tako omogućili da barem na trenutak osjete atmosferu jednog od najvećih hrvatskih festivala. Mnogi posjetitelji su nakon završetka programa s divljenjem ponavljali kako čim prije žele posjetiti Zagreb i doživjeti tu atmosferu u originalnom izdanju.

U gradu u kojem možete vidjeti sve - od sada možete sve i čuti

U popularnom "gradu grijeha", u kojemu je moguće vidjeti apsolutno sve, ipak je (do sada) nešto nedostajalo, a to je kvalitetna elektronička scena, koje kod nas ima u izobilju, pa je logično da se Hrvatska postavi kao novi distributer iste za Las Vegas. LMF je od početka imao u planu širenje na druge kontinente, a sami odlazak u Las Vegas već je veliki pothvat vrijedan svake pohvale. U Vegasu gdje "nema čega nema", inovacije su rijetkost, a LMF je upravo to ovdje uspio postići. Hrvatska elektronička scena to definitivno zaslužuje, a nije ni čudo da je ovakav iskorak prepoznat i od Turističke zajednice Grada Zagreba i Hrvatske turističke zajednice jer na jedan originalan način popularizira Hrvatsku kao idealnu turističku destinaciju za sve željne kvalitetne glazbe i dobre zabave.

Ekipa iz LMF-a najavljuje sljedeće USA izdanje "LMF Las Vegas - Episode 02" već za proljeće 2023., a više informacija kažu da možemo očekivati već početkom prosinca. Za sve nestrpljive fanove zagrebačkog festivala uskoro stižu dobre vijesti - objava datuma LMF 2023 očekuje se u narednim danima. Iz organizacije poručuju da možemo očekivati najjače izdanje do sada, te da nas osim velikih imena očekuju i mnogi dodatni sadržaji koji će se premijerno prezentirati upravo na "LMF 2023" na već sada poznatoj lokaciji popularnog jezera Jarun.

Sve informacije pratite na

www.instagram.com/lmffestival/?hl=en

www.facebook.com/LMFfestival

www.lmffestival.com