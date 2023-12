„Osim što sport i obavljanje kućanskih poslova pridonose uspješnijem odrastanju i svakom djetetu pomažu u razvoju vještina koje će im biti potrebne i korisne u životu, uče nas i važnosti timskog rada, pomoći i podrške bilo članovima našeg sportskog tima, bilo obitelji. Prepoznali smo potrebu da na to skrenemo dodatnu pažnju zajedničkom kampanjom s jednim od naših najuspješnijih sportskih klubova HAVK Mladost. Zajedno želimo naglasiti važnost fizičke aktivnosti u sazrijevanju i razvoju djece i mladih u današnjem svijetu u kojem je ona značajno smanjena. Istraživanja nam govore da i kod djece i kod mladih sve više prevladavaju neaktivnost i sjedilački način života. Želimo i roditelje i djecu potaknuti na uključivanje djece u obavljanje kućanskih poslova te sportske aktivnosti tijekom odrastanja kako bi time, među ostalim, postali samostalniji i odgovorniji te uspješniji u životu“, poručila je Milica Damjanović, direktorica marketinga Meteor Grupe – Labud d.o.o.

Prema Svjetskoj udruzi vaterpolo klubova (AWPC), Hrvatski akademski vaterpolski klub Mladost najbolji je i najuspješniji vaterpolo klub na svijetu.

„Naši vaterpolisti već generacijama dobro znaju da se do sportskih uspjeha dolazi predanim trudom, radom i zalaganjem, a ponosni smo što su ujedno i jedni od najobrazovanijih sportaša. Svi ti rezultati koje postižu članovi našeg kluba ne bi bili mogući bez samodiscipline koju su stekli kroz bavljenje sportom, ali svakako i podrške obitelj koja ih je dodatno usmjerila u razvoju životnih vještina. Obavljanje raznih kućanskih poslova već je samo po sebi korisna fizička aktivnost, a uz to djecu i mlade priprema za samostalan život. Želimo ovom kampanjom ukazati na to da i kućanski poslovi i sport pomažu kvalitetnijem i zdravijem odrastanju, a sutra i odraslom životu“, izjavio je Luka Jakovčev direktor HAVK-a Mladosti povodom lansiranja kampanje.

Kampanju je podržao i Hrvatski vaterpolo savez svojim tradicionalno popularnim kalendarom. Naime, kalendar za 2024. donosi atraktivne fotografije vaterpolskih reprezentativaca pri obavljanju svakodnevnih kućanskih poslova. Time i oni šalju važnu poruku o važnosti dijeljenja kućanskih poslova, odnosno sudjelovanju svih članova kućanstva u njihovu obavljanju.

''I ove godine puno se govorilo o tome da još nismo dostigli punu ravnopravnost žena i ukazivalo na važnost potpore ženama da bi, ako to žele, mogle profesionalno napredovati i do najviših pozicija. Našim smo novim kalendarom željeli pokazati da uspješni muškarci, aktualni Europski prvaci, aktivno sudjeluju i u svakodnevnim kućanskim poslovima kao dokazani, pravi timski igrači. I svojim primjerom pozivaju i druge da čine isto. Ujedno smo podržali društveno odgovornu kampanju Labuda i Mladosti „I ja to mogu“ koja potiče na razvoj samostalnosti djece i mladih kroz sudjelovanje u sportskim i kućanskim aktivnostima. Ovim putem pozivamo sve da podrže inicijativu i preuzmu „Vodič kroz praktične životne vještine za djecu i odrasle“, skeniranjem QR koda na poleđini kalendara, izjavila je Ivana Janković, voditeljica marketinga i odnosa s javnošću HVS-a.

Vodič je namijenjen roditeljima i djeci, a pripremljen je u suradnji Labuda sa stručnjacima među kojima je i sportski psiholog Luka Škrinjarić.

„Brojna znanstvena istraživanja pokazala su da su aktivna djeca uspješnija u životu. Bavljenje kućanskim i sportskim aktivnostima pridonosi razvoju ne samo osnovnih motoričkih sposobnosti, već i socijalne inteligencije, te odgovornosti i samodiscipline. Uključivanjem djece u obavljanje kućanskih poslova i sportske aktivnosti, naravno, primjereno njihovoj dobi, pomažemo im da usvajaju zdrave životne navike i važne životne vještine“, poručio je sportski psiholog Luka Škrinjarić.

Uz vaterpoliste kampanju je podržao i Mario Petreković, komičar, glumac i voditelj, koji je otac dviju djevojčica, a izjavio je:

''Kao otac nastojim da moja djeca , kao i ja nekada, od najranijeg djetinjstva, kroz igru uče kako postati samostalan i kako pomoći roditeljima i prijateljima u svakodnevnim aktivnostima. Ovaj Vodič idealan je za svu djecu i sve roditelje. Preporučam!''

Više informacija o kampanji potražite na mrežnoj stranici www.ijatomogu.hr.