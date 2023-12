Suradnja spaja kreativnost atraktivnih modnih kreacija i tehnologiju koja inovativnim dizajnom i futurističkim pristupom pomiče granice. Unutar posebno osmišljenog Zigman boxa nalazi se nekoliko dodataka sa Zigmanovim modnim potpisom; zimska kapa, majica, torba, Galaxy Z Flip5 prozirna maska s dva dodatna umetka sa Zigman dizajnom. Poklon je dostupan uz kupovinu putem internet trgovine ili kupnjom uređaja na Samsung mobilnom paviljonu na Adventu u Varaždinu. Samsung možete potražiti i na Adventu u Zagrebu u Samsung zoni u sklopu FOOLING AROUND-a, gdje možete preuzeti letak koji vas vodi na internet trgovinu te tamo naručiti svoj novi Galaxy Z Flip5 i dobiti poklon na kućnu adresu.

Zabavom do vrijednih nagrada

Blagdani su vrijeme darivanja pa je Samsung pripremio i poseban nagradni natječaj „Unfold for Holiday expression“ za sve posjetitelje zagrebačkog FOOLING AROUND-a te Samsung mobilnog paviljona na Adventu u Varaždinu. Posjetitelji se mogu zabaviti igranjem igrice „Osmosmjerka“ na Galaxy Z Fold5 pametnom telefonu, a one koji u najkraćem roku pronađu pet ključnih pojmova čekaju vrijedne nagrade; Galaxy Buds Live, Zigman box i Zigman T-shirt. U nagradnom natječaju možete sudjelovati od 4. do 31. prosinca na FOOLING AROUND-u te od 8. do 23. prosinca u sklopu Adventa u Varaždinu, a sretni dobitnici će biti objavljeni 3. siječnja 2024. godine na https://www.samsung.com/hr/.

Potražite jedinstven božićni poklon

Posjetite Samsung zonu na Adventu u Zagrebu na FOOLING AROUND Sparkling edition na Oleander terasi hotela Esplanade Zagreb od 1.12. do 31.12.2023. ili Samsung mobilni paviljon na Adventu u Varaždinu u Pavlinskoj ulici u od 8.12. do 23.12.2023. i uljepšajte ovogodišnje blagdane kupnjom novog uređaja i jedinstvenim poklonom. Zigman box poklon uz kupnju Galaxy Z Flip5 pametnog telefona možete osvojiti od 1.12. do 31.12.2023. godine ili do isteka zaliha i odnosi se samo na kupnju u Samsung mobilnom paviljonu, putem letka dobivenog u Samsung zoni ili u internet trgovini Samsung Hrvatska prilikom registracije.

Više informacija o promociji i Zigman boxu potražite na poveznici.