U četvrtak su počele kvalifikacije, brojni nogometni fanatici mogli su uživati u ogledu BiH – Island, iako je prava poslastica dana bio ogled Italije i Engleske. No, ono što nam dolazi ovog petka i subote nadmašuje sve ostalo! Zapravo, sve pada u drugi plan kad igra Hrvatska, ogled protiv Walesa je na rasporedu u subotu u 20.45 sati na Poljudu, a već sada se u Germaniji za tu utakmicu mogu naći sjajni tečajevi.

Prije svega valja istaknuti kako se pobjeda Dalićevih izabranika plaća tečajem 1.60, dok je hendikep primamljivih 2.65. Jasno, u ponudi Germania nudi i strijelce, a najveći favorit da barem jednom poentira protiv Velšana je Andrej Kramarić (2.70). Ako kojim slučajem planirate vezati pogodak Krame i pobjedu Hrvatske, onda se tečaj penje do sjajnih 3.78!

Naravno, kad se igra utakmica na Poljudu, a u startnoj ponudi su miljenici poljudskih tribina Ivan Perišić i Marko Livaja, onda svakako treba pogledati kakvi se tečajevi nude na njih. Budući da će se i jednom i drugom jednako glasno pljeskati te će publika u svakom njihovom potezu jednako uživati, onda je Germania spremila slične tečajeve da će oni biti strijelci – 3.0 i 2.70. Oni hrabriji koji odluče vezati pogodak Perišića ili Livaje i pobjedu Hrvatske će biti nagrađeni još većim tečajem, a to je nešto što se ne bi smjelo propustiti.

Kad se priča o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, onda se ne može preskočiti ime kapetana Luke Modrića. Tečaj da će Luka biti strijelac je 4.0, dok je na njegove 'suborce' iz sredine vezne linije još veći (Brozović 6.0 i Kovačić 7.0).

Ono što se posebno ističe u ponudi Germanije iz – za nas glavne subotnje utakmice – je kombinacija dvoznaka i golova.Ako vjerujete da će Hrvatska neće izgubiti (1X) i da će na utakmici biti 0-2 gola, to se plaća tečajem 2.0, dok s druge strane ako vjerujete u isti ishod, samo da će golova biti 2+, na to je spreman tečaj 1.48.

Ako pak vjerujete da će poluvrijeme/kraj biti iz 1 u 1, odnosno da će Hrvatska voditi nakon prvih 45 minuta i da se to neće promijeniti u nastavku, za to je Germania spremila tečaj 2.0.

Spomenimo za kraj kako oni koji više vole igrati 'zicere' također imaju bogatu ponudu pred sobom. Hrvatska daje prvi gol (1.45), Hrvatska daje gol (1.13), poluvrijeme/kraj 1X/1X (1.21)… Dakle, puno toga zanimljivog će se sigurno uspjeti pronaći…

Ali, moramo reći kako nije samo Hrvatska ta koja igra svoju utakmicu u naredna tri dana.

U petak ćemo posebno uživati u ogledima Francuske i Nizozemske, a onda i Švedske i Belgija, odnosno Češke i Poljske. No, krenimo redom.

Svakako je utakmica dana sudar u kojem će Mbappe ići na Van Dijka. Novi kapetan Tricolora sigurno će biti iznimno motiviran da na Stade de Franceu pokaže svu raskoš svog talenta pritom noseći kapetansku traku oko lijeve ruke. Francuzi su favoriti, u Germaniji se na njih može odigrati jedinica s tečajem 1.90, dok je hendikep pobjeda primamljivih 3.50. No, ne treba podcijeniti ni Oranje, a iako ovog puta novi/stari izbornik neće moći računati na usluge De Jonga, oni i dalje imaju fenomenalnu reprezentaciju u kojoj se posebno ističu ranije spomenuti kapetan Virgil van Dijk, njegov suigrač iz kluba Cody Gakpo, zatim Memphis Depay, talentirani Ryan Gravenberch, Bayernov De Ligt i drugi. Doduše, neki od njih su otpali u posljednji trenutak zbog zdravstvenih problema, ali to ne umanjuje kvalitetu koju na raspolaganju ima izbornik Koeman.

Zanimljivo, skoro pa identičan tečaj Germania nudi na tipove 1 i X2. Jedinica je, kao što smo već ustanovili, 1.90, dok je tečaj na X2 1.89.

Ako vjerujete da ćemo danas u Parizu gledati pravu golijadu i da će prolazan biti tip GG3+, na to Germania ima spreman tečaj 2.5, dok ako ste pak uvjerenja da će na utakmici biti 4+ golova, tu se nudi tečaj 3.60.

Najveći tečajevi za ovu utakmicu možete pronaći pod rubrikom točan rezultat gdje, a do zavidnog dobitka možete doći ako utakmica završi rezultatom 4:2 (85.0), 4:3 (95.0), 3:3 (95.0), 1:4 (95.0) ili 2:4 (95.0). Ako imate 'filing za osjećaj', znate što vam je činiti.

Što se tiče utakmice Češka – Poljska, sve će oči na tom ogledu biti uprte u nemilosrdnog Roberta Lewandowskog. Što reći o Lewi, a da se to ne zna? Riječ je o pravom majstoru nogometne igre pa tako tečaj na goste (3.0) ne djeluje kao nešto nedostižno kad je on udarna igla reprezentacije. Česi su, doduše, blagi favoriti, na njih Germania ima spreman tečaj 2.50, a njihova prva violina je i dalje Patrik Schick koji je i dalje najveći ulazni transfer u povijesti Rome. On, doduše, već neko vrijeme brani boje Bayera, a iako ove sezone ne igra u nekoj naročitoj formi (pet golova u svim natjecanjima), njegov učinak u reprezentativnom dresu je uistinu fenomenalan (35 nastupa, 18 golova).

Ako vjerujete da ćemo do pobjednika u ovom ogledu doći tek u drugom poluvremenu, odnosno da će prvih 45 minuta biti umirujuće poput čaja od kamilice te da će rezultat biti neriješen, na to Germania ima spreman tečaj 2.05.

No, postoje i neke druge oklade, možda budemo uživali u pravom rock'n'roll nogometu u kojem ćemo vidjeti prijelaz iz 2 u 1, za što je Germania spremila tečaj 33.0, dok je suprotni tijek događaja na utakmici, prijelaz iz 1 u 2, honoriran tečajem 38.0.

Kad igra Ibrahimović, jasno je da će biti zanimljivo, a kad su još na suprotnoj strani terena od njega 'neki tamo' igrači poput De Bruynea, Courtois, Lukaku i ostali velemajstori nogometne igre, onda znate da je spektakl zagarantiran.

„Ja sam prošlost, sadašnjost i budućnost Švedske“, rekao je Ibrakadabra, a ako vjerujete da će Švedska doći do pobjede protiv Belgije, na to Germania ima spreman tečaj 3.35. Gosti su, doduše, favoriti, njihova se pobjeda plaća tečajem 2.25, a ako vjerujete da će na utakmici biti tri i više golova, onda se tu daje tečaj 2.05.

U subotu, osim ogleda Hrvatske i Wales kojeg smo već 'apsolvirali', u ponudi stoje i druge utakmice iz Skupine D kvalifikacija za EURO. S početkom u 18 sati će snage odmjeriti Armenija i Turska, s tim da su gosti veliki favoriti (1.45). Ako pak vjerujete Mihitarjanu i ostatku društva te vjerujete da oni neće biti poraženi, tečaj na 1X iznosi primamljivih 2.75.

Latvija, kao peta reprezentacija, će malo odmoriti, a za kraj dana će se moći uživati u sjajnom okršaju Španjolske protiv Haalanda i Odegaarda, odnosno Norveške. Nekoć davno, Španjolci bi bili ogromni favoriti, ali danas je situacija nešto drugačija. Pobjeda gostiju plaća se tečajem 9.50 što svakako djeluje primamljivo, dok je Germania pripremila tečaj 1.30 na Furiju.

Kad igra Haaland, golovi su zagarantirani, a ako vjerujete da će na spomenutom ogledu biti 3+ golova na utakmici, za to je spreman tečaj 1.80. Kompletnu ponudu za utakmicu pronađi ovdje, a spomenimo kako će ova utakmica biti sigurno jako zanimljiva, ako ne zbog ničeg drugog onda zbog činjenice da klupi Španjolske debitira Luis de la Fuente.

Kompletnu ponudu Germanije za utakmice kvalifikacija za EURO pronađite OVDJE