Nakon ljeta, odmora i uživanja vrijeme je za povratak u stvarnost. Iako nam je vraćanje obavezama i užurbanom životnom ritmu ponovno svakodnevica, to ne znači da ovaj rujan nije pravo vrijeme za neke nove odluke!

1. Ovaj put na vrijeme krećem u teretanu!

Povratak u teretanu ili bilo kakav oblik tjelovježbe najčešća je odluka koju donosimo nakon ljeta. No, nakon duže pauze i odmora, teško je ponovno se pokrenuti na takav tip aktivnosti. Ali, imamo rješenje – zašto ne potražite svog „partner in crime" s kojim ćete se međusobno motivirati i uz kojeg će biti puno lakše pokrenuti se s kauča! Također, ovo otvara i priliku za shopping jer naravno da nam treba nova torba, tenisice, trenirka ili pametni sat koji će mjeriti naše sportske aktivnosti.

2. Biciklom na posao – zašto ne?

Hoćemo li samo nabrojati nekoliko benefita koji će vam pokazati da je ovo stvarno dobra odluka? Jeftinije je od svakog drugog načina prijevoza, parking nije problem, pomaže prilikom skidanja kilograma, gužva nije više naš problem, … Zato nabavi bicikl koji odgovara tvojim potrebama i učini si najbolju uslugu!

3. Novi posao, nova školska godina, novi početak

Bilo koja nova faza našeg života, koliko god je sretna, toliko je i stresna. Sve te nove izazove puno je lakše prebroditi uz dobru pripremu. Možda to znači kupovinu novog laptopa ili mobitela kako bi naša produktivnost bila na razini novih zadataka. Ovo je vrijeme posebnih ponuda, pa provjerite što se nudi i u A1 Hrvatska jer uz njihovu MOZAIK ponudu ostvarujete dodatne popuste.

4. Udovoljite sami sebi!

Vrijeme je za one male, nama najdraže rituale za povratak u stvarnost. Za nas žene to obično znači odlazak kod frizera po novu frizuru ili posjet kozmetičkom salonu na manikuru i pedikuru. Stoga, udovoljite sami sebi – odite na masažu ili na neki novi tretman lica.

I još nešto – krenite odmah s pozitivnim stavom u sve nove odluke jer sve je na vama!