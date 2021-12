Kaufland otvorio novu trgovinu u Zagrebu

Kaufland je u četvrtak, 16. prosinca, u Zagrebu otvorio svoju 43. trgovinu u Hrvatskoj te za stanovnike Peščenice uredio javnu zelenu površinu

Novootvorena trgovina Kauflanda u Zagrebu nalazi se na križanju ulica Donje Svetice i Planinska. Objekt se proteže na tri etaže: u prizemlju se nalazi 136 natkrivenih parkirališnih mjesta za kupce, na prvom je katu prodajni prostor, a na drugom pak parkirališna mjesta za zaposlenike centrale Kauflanda koja se nalazi preko puta nove poslovnice. Pored velikog izbora raznih vrsta voća i povrća, pekarskih proizvoda te svježeg mesa i mesnih proizvoda, ponudu obogaćuju i svježe pripremljena jela s Kaufland roštilja.

Posebnost ove trgovine nisu samo sustav za održivo gospodarenje otpadom kao i sustav za nadzor potrošnje struje i vode, već i činjenica da nema otpadne energije: sva se energija rekuperira i koristi za grijanje. Osim toga, postavljena je i punionica za električne automobile u kojima je napajanje potpuno besplatno.

Unutar ove trgovine, zaposlenici Kauflanda imaju čak 265 metara kvadratnih za sebe – više od 80 zaposlenika koji će raditi na novoj lokaciji ovdje može provesti dnevnu pauzu ukoliko to žele, a imaju i zasebni prostor u kojemu će se održavati i redovita školovanja. I ovime Kaufland ponovno pokazuje kako su zaposlenici za tu tvrtku uvijek na prvom mjestu.

Osim što brine o zaposlenicima, ovaj trgovački lanac itekako brine i o lokalnim zajednicama u kojima posluje. Stoga je Kaufland velikom investicijom uredio zapuštenu zelenu površinu pored nove trgovine i stvorio mjesto koje će svim stanovnicima poslužiti za odmor nakon kupovine ili šetnje kvartom.

„Kao jedan od vodećih trgovačkih lanaca svjesni smo naše odgovornosti prema lokalnim zajednicama u kojima poslujemo. Stoga smo se na ovoj lokaciji odlučili samo u javnu zelenu površinu pored naše trgovine uložiti 500.000 kuna kako bismo je obnovili. Na taj način želimo razveseliti naše nove susjede i kupce“, izjavio je Patrick Rudat, predsjednik Uprave Kauflanda Hrvatska k.d.

Radno vrijeme nove poslovnice Kauflanda na adresi Planinska ulica 2f je od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata, a nedjeljom radi od 8 do 21 sat.