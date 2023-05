Masovni monetarni poticaji kojima su središnje banke diljem svijeta povećavale likvidnost svojih financijskih sustava doveli su do inflacije koja smanjuje realnu kupovnu moć novca. Stoga za isti iznos možemo kupiti sve manje robe u trgovini, a o cijenama goriva i drugih energenata da i ne govorimo. Godišnja stopa inflacije u eurozoni skočila je na 5,8 posto, dosegnuvši novu najvišu razinu, dok je u SAD-u ona najviša u posljednjih 40 godina!

Inflacija najviše pogađa one koji posjeduju gotovinu odnosno novac. Ona negativno utječe na sve financijske instrumente koji imaju zajamčeni fiksni prinos, poput štednje ili obveznica. A upravo je, kako pokazuju podaci HNB-a, štednja u banci omiljena među našim građanima. U posljednjih godinu dana štednja u bankama porasla je za čak 2,6 milijarde pa građani u njima sada ukupno drže preko 32 milijarde eura.

Glavni razlozi zbog kojih ljudi štede u banci su jednostavnost i navike. S obzirom na to da se neke druge mogućnosti čine kompliciranima ili prerizičnima, ljudi se odlučuju za ono što im je pri ruci. No, kamate na oročenu štednju u bankama su jako niske, a na to se, kao i na profite nastale ulaganjem u investicijske fondove i dionice, plaća porez. Držanje ušteđevine u banci, dakle, može biti jako rizična opcija. Ne samo radi ratnih zbivanja i mogućnosti bankrota. Inflacija obezvrjeđuje oročene depozite i štednju u banci, što znači da vaš novac vrijedi sve manje. Postoje li mudrije opcije štednje odnosno investiranja?

Postoji rješenje: ulaganje u zlato čuva Vašu ušteđevinu

Kako bi izbjegli pad vrijednosti svoje imovine, važno je uložiti u ono što će u ovim nestabilnim vremenima sačuvati vrijednost. Najbolju zaštitu imovine od pada vrijednosti protekom vremena predstavlja zlato. Zbog svojih karakteristika, njegove prošlosti i na njoj utemeljenih očekivanja u budućnosti ono je odličan čuvar vrijednosti imovine. U zlato se može ulagati na više načina a ponajboljom se opcijom smatra kupovina fizičkog zlata. Ova je vrsta ulaganja dostupna velikom broju građana, a ne samo velikim ulagačima. U ponudi na tržištu se nalazi izuzetno širok raspon proizvoda – od pločica od 1 grama, preko popularnih zlatnika, do poluga težine 1 kilogram.

Ulaganje u investicijsko zlato puno je isplativije od čuvanja novca u banci ili kod kuće. Naime, u zadnjih 50 godina cijena zlata povećavala se po prosječnoj stopi od preko 8% godišnje. To je povećanje vrijednosti i više nego dovoljna kompenzacija negativnih učinaka inflacije. Važno je napomenuti i da je zlato vrlo likvidno. To znači da se po potrebi vrlo brzo može pretvoriti u novac. Stoga ne čudi kako je potražnja za ovim plemenitim metalom sve veća. Sve više ljudi shvaća značaj posjedovanja zlata te ulaganjem u zlato pametno diverzificiraju svoju imovinu.

Auro Domus – Vaš partner u investiranju / Vaš partner za zlato

Kod investiranja u zlato važno je naći pravog partnera. Auro Domus je najveća tvrtka u trgovanju plemenitim metalima u Hrvatskoj, temeljena na stogodišnjoj tradiciji vezanoj uz zlato. U širokoj mreži poslovnica diljem Hrvatske možete nabaviti investicijsko zlato ili zamijeniti vaše staro zlato za neki od investicijskih proizvoda, uz garanciju najbolje cijene. Proces kupovine je maksimalno pojednostavljen. Kako u poslovnicama, tako i putem web shopa u kojem možete kupovati iz udobnosti Vašeg doma.

Na besplatnom broju telefona 0800/7372 zatražite savjet i saznajte sve što Vas zanima o kupnji zlata.

Ulažite mudro – ulažite u zlato!

*tekst je napravljen u informativne svrhe i ne treba ga smatrati financijskim savjetom