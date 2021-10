Postoji jedan sektor koji je vrlo dobro prošao tijekom Covid-a, a to su proizvođači cjepiva. Pfizer, Moderna, Astrazeneca i Johnson i Johnson – dionice svih navedenih tvrtki su porasle.

U uvjetima kada svjetske vlade sve više vrše pritisak na ljude u svrhu cijepljenja, pojavila se nova tvrtka u ovom sektoru - američka farmaceutska tvrtka Novavax, koja još uvijek nije uspjela izaći iz sjene divovskih farmaceutskih tvrtki koje dominiraju industrijom. Čini se da će se to promijeniti s Novavax-ovim Covid cjepivom, čija učinkovitost iznosi oko 90%, što je blizu onih koje proizvode Pfizer i Moderna. Novavax zaostaje za Pfizerom i Modernom u dobivanju odobrenja i predstavljanja na tržištu, no tvrtka vjeruje da postoji veliki prostor za cjepivo koje je jedno od najučinkovitijih i ne sadrži novu mRNA tehnologiju koja neke od onih koji sumnjaju u cjepiva brine. Novavax je trenutno na putu da dobije rezultate svoje završne faze i prezentira ih regulatorima na odobrenje. 24. rujna tvrtka je najavila da je podnijela zahtjev za hitno odobrenje svog lijeka. To je dovelo do oštrog rasta dionica za gotovo 12%. Investitori se nadaju da će, kako tvrtka prolazi kroz isti proces kao i Moderna, ponoviti iznenađujuće rezultate Moderne. Ovogodišnja cijena dionica Moderne skočila je preko 300%.

Novavax-ova cijena dionica već je ove godine porasla za 122%. Ali nisu samo investitori ti koji vjeruju u tvrtku, unatoč činjenici da lijek još nije odobren, Japan je već pristao kupiti 150 milijuna doza. Vrijeme će pokazati hoće li Novavax uspjeti ponoviti uspjeh Moderne.

Izvori: Reuters, Marketwatch

