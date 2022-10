Kako se nose muške tenisice? Pogledajte zanimljive outfite

Muške tenisice više nisu namijenjene isključivo za vježbanje i teretanu. Ako vam je najvažnija udobnost te sloboda kretanja i ujedno ste ljubitelj ste urbanog stila, onda su muške tenisice idealan odabir za vas.

Jesu li tenisice za svakodnevno nošenje?

Muške tenisice https://modivo.hr/c/muskarci/obuca/tenisice prvi su odabir muškaraca koji su u potrazi za udobnom obućom koju će svakodnevno nositi na posao, u grad ili u šetnju. Tenisice su dizajnirane na način da podupiru vaše stopalo, ali i kralježnicu. Štite zglobove od ozljeda, a ako se bavite sportom, pomažu i u postizanju boljih rezultata.

Osim funkcionalnih vrijednosti muške su tenisice sastavni dio svake odjevne kombinacije koji muškarca ponaosob izdvaja iz gomile. One nisu samo modni dodataka – one su središnja točka stajlinga. Iz tog su razloga na MODIVO online muške tenisice dostupne u raznim modelima, stilovima i dizajnima, tako da svatko može odabrati modeli koji savršeno odgovara njegovom ukusu, željama i stilu. Ono najvažnije – možete ih kombinirati s gotovo svakom odjevnom kombinacijom. Bilo da preferirate casual stil te rado nosite trenirke i obične majice ili ste radije za traperice i košulje, muške tenisice savršeno će vam odgovarati. Koji god komad https://modivo.hr/c/muskarci/odjeca odaberete, nećete pogriješiti!

Kako nositi muške tenisice?

Iako je prva asocijacija na muške tenisice dukserice i trenirka, dali smo vam do znanja da ih možete nositi i u mnogim drugim kombinacijama. Uz trenirku i majicu s kapuljačom kreirat ćete opušten, urbani stajling idealan za svaki dan. Ako se spremate za druženje s prijateljima, trenirku zamijenite omiljenim trapericama i majicom kratkih rukava. Dobar su odabir i muške majice s ovratnikom, takozvane Muške polo majice – koje odabrati: obične ili s printom?

Gore jednostavno prebacite džemper ili kožnu jaknu, ovisno o vremenu. Možda razmišljate o chino hlačama, košulju i elegantnoj jakni? Zašto ne? Muške tenisice dobro će pristajati i poluformalnom stilu odijevanja. Tijekom nešto hladnijih dana na omiljenu košulju odjenite elegantni kaput, no pripazite na usklađivanje boja. Bilo bi dobro kad bi materijal i boja jakne odgovarali materijalu i boji tenisica. No, bez obzira na to za koji se god stil odlučili, muške tenisice savršeno će vam pristajati. Uske traperice ravnog kroja, traperice podvrnutih nogavica pa čak i kratke hlače... Odabir je samo na vama.

Zašto su tenisice dobar odabir za posao?

Muške tenisice nisu samo udobne nego imaju svoju estetsku vrijednost. Pomoću njih možete kreirati najrazličitije odjevne kombinacije za brojne prigode. Ako ste se pitali možete li tenisice nositi na posao, odgovor je, dakako, potvrdan. Na poslu se trebate osjećati opušteno i ugodno, stoga je kvalitetna obuća od važnog značaja. Birajte jednobojne modele ili one s otisnutim logom vašeg omiljenog brenda te ih uskladite s majicom i trapericama. Takozvane modne tenisice savršeno će vam pristajati na elegantan sako unoseći dozu formalnosti u casual poslovni outfit.